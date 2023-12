Nach gesundheitlichem Schock: Megastar arbeitet auf Sylt an Genesung

Von: Armin T. Linder

Ist die Nordsee-Luft die beste Medizin? Ein Topstar aus Hamburg packte die Koffer, um auf Sylt an seiner Genesung zu arbeiten.

Keitum – Das Meer strahlt für viele Menschen eine ganz besondere Atmosphäre aus, voller Ruhe, gerade im Winter. Insofern ist es kein Wunder, dass sich ein deutscher Megastar ausgerechnet Sylt ausgesucht hat, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Rede ist von Sasha.

Sasha erholt sich auf Sylt an der Nordsee von Krankheit

Der 51-jährige Hamburger musste Ende November kurzfristig seine Tour absagen. Sein Körper machte einfach nicht mehr mit, wie er in dramatischen Worten bei Instagram schilderte. Ihn habe es „böse erwischt“, so Sasha. „Ich bin krank geworden und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung, und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken.“ Die Versuche, noch rechtzeitig fit zu werden, hätten dafür gesorgt, dass es „sogar noch etwas schlechter geworden sei“.

Die Fans reagierten mit großer Sorge und zahlreichen Besserungswünschen. Insofern dürfte Sashas neues Posting die Anhänger etwas zuversichtlicher stimmen. Es scheint allmählich aufwärts zu gehen für den Sänger, der mit dem Foto gleichzeitig dokumentiert, wo er an seiner Genesung arbeitet: in Keitum auf Sylt.

„Einatmen - Ausatmen“, schreibt er. „Die Seeluft tut richtig gut und hilft! Ich bin auf einem guten, behutsamen Weg zur Besserung und wollte mich nochmal für die vielen Genesungswünsche bedanken - das hat wirklich sehr geholfen!“ Dazu wünscht der 51-Jährige einen schönen zweiten Advent. Ob er in Begleitung seiner Ehefrau Julia auf Sylt ist, ist dem Posting nicht zu entnehmen.

„Was Besseres als die Luft der Nordsee gibt es nicht“: Fans drücken Sasha die Daumen

Die Fans freuen sich mit ihm. „Wie schön, dass es bergauf geht!!“ und „Wohlgefühl ist die beste innere Medizin“, heißt es in den Kommentaren. Viele wissen auch, wie gut die Nordsee doch tun kann. „Was Besseres als die Luft der Nordsee gibt es nicht, um wieder fit zu werden und länger abgehärtet zu sein“, schreibt ein Fan. Andere meinen: „Die Nordsee-Luft wird es richten“, „Immer schön tief gute Nordsee-Aerosole einatmen! Dann noch auf Sylt, geht ja nicht besser“, „Am Meer ist es einfach imMEER am schönsten“ und „Sylt tut bestimmt gut“.

Mit Mousse T. mischt sich auch ein Promi unter die Kommentierer, der schreibt: „Get well dude“. Beim Ursprungsposting zur Tour-Ansage hatten sich reihenweise Stars von Steffen Hallaschka über Rolf Zuckowski bis Joko Winterscheidt mit Genesungswünschen zu Wort gemeldet. Das zeigt, wie beliebt Sasha in der Show-Szene ist – in der er sich früher oder später zurückmelden dürfte. Die Nordsee-Luft wird es schon richten. Ein anderer Promi schlenderte kürzlich im Normalo-Look durch St. Pauli. (lin) Verwendete Quellen: Instagram.com