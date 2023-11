Erkannt? Schlager-Topstar schlendert rauchend im Normalo-Look durch das nächtliche Hamburg

Von: Armin T. Linder

Hätten Sie ihn erkannt, wenn er an Ihnen vorbeigeschlendert wäre? Ein Schlager-Topstar, der an der Ostsee wohnt, zeigt sich beim Nachtspaziergang in Hamburg.

Hamburg – Wenn Schlager-Stars auf die Bühne gehen, dann sind sie meist geschniegelt und gebügelt. Da sitzt jede Haarsträhne, wo sie soll, und die Outfits sind ohnehin mit viel Sorgfalt und eventuell auch noch professioneller Unterstützung ausgewählt. Insofern ist das Video, das ein Musik-Promi nun hochgeladen hat, ein absoluter Eyecatcher! Es zeigt diesen im absoluten Normalo-Look durch nächtliche Straßen schlendernd, eine Zigarette in der Hand.

Schlager-Star Ben Zucker auf nächtlichem Spaziergang in Hamburg

Die Rede ist von Ben Zucker. Es ist fraglich, ob vorbeikommende Passanten ihn so erkannt haben. Auch wenn seine Bühnen-Outfits – anders als bei manchem Kollegen – an den Normalo-Look angelehnt sind und der 40-Jährige gerne mal auf Holzfällerhemden setzt. Das Instagram-Video ist ein etwas anderer Weg, auf seinen gemeinsamen Song mit Kerstin Ott aufmerksam zu machen, der auf den Titel „An diesen Tagen“ hört. Denn damit ist der Clip untermalt. Und Ben Zucker fragt dazu: „Kennt ihr diese Tage, an denen man einfach rausmuss, um den Kopf ausschalten zu können … ?“

Ein nachdenkliches Posting, ein ungewöhnliches Video. Denn auch wenn Ben Zucker da keineswegs alleine ist – irgendjemand muss es ja gefilmt haben – wirkt es alles andere als gestellt. Und es sieht auch nicht nach professionellen Aufnahmen aus. Sondern zeigt Ben Zucker, wie er mutmaßlich ist. Er zählt auch zu den wenigen Promis, die zugeben, dem gesundheitsgefährdenden Laster des Rauchens nachzugehen.

Ben Zucker: Video von Schlager-Star entstand offenbar in Hamburg-St. Pauli

Bei den Fans kommt das Posting bestens an – und auch der nachdenkliche Ansatz, einfach mal raus zu müssen. „Wow Ben unterwegs“, „Wunderschönes Video, das kenne ich auch“, „Frische Luft und gute Musik helfen da sehr“ und „Oh ja“, schreiben sie. Oder auch: „Kennt man sehr gut. Frische Luft und eine andere Umgebung können viel ausmachen!“

Und welche Kulisse nutze Ben Zucker für den Nachtspaziergang? Nach Ostsee sieht es jedenfalls nicht aus, dort wohnt der Schlager-Star seit einigen Monaten wieder. Wer ganz genau hinschaut, erkennt: Es ist Hamburg! Links das eine Hotel nebst Hausnummer, rechts ein weiteres Hotel, dazu der ganze Straßenzug: Es handelt sich hier mit ziemlicher Sicherheit um die Simon-von-Utrecht-Straße in Hamburg-St. Pauli. Aber um den Kopf freizukriegen, kann ja auch jede Straße der Welt helfen ...