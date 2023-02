„Hammer Outfit“: Schlagerfans lieben neues Shootingfoto von Beatrice Egli

Beatrice Egli ist auf der Bühne Zuhause. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Einen Sonntagsgruß im modischen Look schickte die Sängerin Beatrice Egli an ihre Fans. Die Follower waren von ihrem Outfit entzückt.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (34) hat sich mit ihrem neuesten Post auf Instagram wieder einmal in die Herzen ihrer Fans gelächelt. Die beliebte Sängerin teilte am Sonntag auf der Social-Media-Plattform ein Foto von sich, auf dem sie in einer weißen, fließenden Bluse, einem gestreiften Maxirock und schwarzen hochhackigen Ankleboots begeisterte. In dem Posting fragte Egli ihre Fans, wie sie ihren Sonntag verbringen.

Sie selbst habe „eine Woche voller aufregender Termine“ hinter sich und wolle nach dem letzten nun einer nun ihren „Sonntagabend“ genießen. Die Follower erzählten in den Kommentaren zwar von ihren Sonntagsplänen. Sie nutzten die Gelegenheit aber auch, um die „Volles Risiko“-Sängerin mit Komplimenten zu überfuten. „Hammer Outfit“, meinte ein User und schickte gleicht ein Herzchenaugen-Emoji hinterher. „Highlight! Du schaust fantastisch aus!“, meint ein anderer.

Nicht viel Gelegenheit zum Ausruhen: Beatrice Egli hebt ab

Aber die Fans ermahnten ihre Lieblingssängerin auch, sich ordentlich auszuruhen. „Du hast dir wirklich mal Pause verdient“, kommentierte eine Fanclub-Seite. „Leg mal die Beine hoch heute Abend“, rät auch ein anderer Follower. Doch wenig später ist es bei Beatrice Egli mit der Entspannung vorbei. Wie sich in der Instagram-Story der blonden Schweizerin vom Dienstagmorgen erkennen lässt, ist sie abgehoben und per Flieger unterwegs. Passend dazu gibt es ein Über-den-Wolken-Foto für die Fans.