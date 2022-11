Starauflauf bei Hans Sigl und Francine Jordi: Das sind die Gäste für „Die große Silvestershow“

Die erste Silvestershow mit Hans Sigl – wenn das für Fans nicht schon Grund genug war, um einzuschalten, dann ist es allerspätestens die namhafte Gästeliste. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER

Die erste Silvestershow mit Hans Sigl – wenn das für Fans nicht schon Grund genug war, um einzuschalten, dann ist es allerspätestens die namhafte Gästeliste.

Offenburg – Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so rückt auch die Frage nach den diesjährigen Silvesterplänen immer näher. Wer sich am Jahreswechsel für die Couch entscheidet, kann unterhaltsames Fernsehprogramm erwarten. ARD, SRF 1 und ORF 2 sorgen nämlich wieder für einen ganz besonders musikalischen Rutsch ins neue Jahr. „Die große Silvestershow“ ist nichts Neues und sorgt schon seit 2017 für die TV-Unterhaltung am Silvesterabend. Was sich allerdings in diesem Jahr geändert hat: Es gibt einen neuen Moderationspartner für Francine Jordi (45).

Zuvor stand der Quiz-Onkel Jörg Pilawa mit Francine vor der Kamera in der Silvestershow und führte die Zuschauer und Zuschauerinnen mit Party-Hits, Rock-Klassikern und Schlager-Ohrwürmern in das neue Jahr – bis zum letzten Jahr noch unter dem Namen „Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“.

Nun manövrierte sich der „Bergdoktor“ Hans Sigl (53) als Gastgeber auf die Bühne, nachdem er zuvor schon mal die Schauspielbühne für die Moderationsbühne eintauschte und bei der Eurovision-Show sein Moderationsdebüt gab. Grund für den Namens- und Moderationswechsel bei der Silvestershow: Jörg Pilawa wechselte den Sender und steht somit nicht länger als Namensgeber oder als Moderator für eine Show im Ersten zur Verfügung.

Neuer Job für „Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Er moderiert 2022 die Silvestershow im Ersten. © IMAGO/Future Image

„Die große Silvester Show“: Hans Sigl und Francine Jordi werden Gastgeber eines „musikalischen Feuerwerkes“

Über den sympathischen Neuzugang in der Silvestershow dürften sich die Fans aber auch freuen – und nicht nur darüber, denn der Sender verspricht in der Show ein „musikalisches Feuerwerk“ und lockt so Zuschauerinnen und Zuschauer gleich doppelt vor den Fernseher. Mit dabei sind u.a. Chris de Burgh, Marianne Rosenberg, Michelle, Beatrice Egli, Nathan Evans, Spider Murphy Gang, Alexander Eder, Kerstin Ott, Oliver Petszokat, Sonia Liebing, Marie Reim, und für die „heißen Latinorhythmen“ soll Marquess sorgen.

Die Silvestersause wird am Silvesterabend (31. Dezember) ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt – vorgefeiert wurde allerdings schon, denn die Aufzeichnungen für die Silvestershow seien bereits am 18. November im Kasten gewesen.