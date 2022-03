Nach 2 Jahren Pause: Im Sommer erscheint das neue Album von Hansi Hinterseer

Im Sommer gibt es endlich wieder neue Musik von Hansi Hinterseer! © dpa | Bodo Schackow

Es gibt wieder was auf die Ohren! Hansi Hinterseer beendet seine Musikpause und kündigt seine neue CD für den Sommer an.

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, seit Hansi Hinterseer (68) zuletzt ein Album veröffentlicht hat. Höchste Zeit also, dass sich daran etwas ändert! Auf Facebook verrät der Schlagerstar nun aufregende Neuigkeiten: Bereits im Sommer dürfen sich die Fans auf eine neue Platte freuen. „Nur noch ein bisschen Geduld müssen wir haben, dann geht‘s mit dem Frühling auch wieder los mit der Musik. Und im Sommer kommt dann auch meine neue Album-CD, an der ich in den zurückliegenden Monaten mit meinem Team gebastelt habe“, schreibt der Sänger.

Neben den Liedern kündigt Hansi seinen Anhängern außerdem dazugehörige Musikvideos sowie Live-Shows an. Nachdem es in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie hinsichtlich Auftritten eher mau aussah, gibt der Österreicher nun wieder Vollgas. „Sehen werden wir uns auch ganz bald wieder bei Konzerten und übers Fernsehen – und auf das alles freue ich mich ganz besonders“, erklärt er. Den Titel des kommenden Albums gibt der Moderator ebenfalls bekannt: Das Werk heißt „Weil es Dich gibt“ und die Fans können die CD bereits online vorbestellen. Als offizielles Erscheinungsdatum wird der 10. Juni angegeben.

Hansi Hinterseer: Album-Premiere beim Sommer Open Air?

Möglicherweise wird Hansi Hinterseer seine neuen Songs ja beim „Wenn die Musi spielt“-Sommer Open Air in Bad Kleinkirchheim vorstellen? Dort wird der Schlagersänger nämlich am 18. Juni live auftreten. Ausgestrahlt wird das Musikspektakel auf dem MDR sowie ORF2, durch das Format führen Stefanie Hertel (42) und Arnulf Prasch (56). Neben Hansi sind unter anderem auch Fantasy, G.G. Anderson (72), Nik P. (59) und Bernhard Brink (69) geladen – das Einschalten lohnt sich also definitiv für alle Schlagerfans.

In dem Facebook-Post bedankte sich Hansi Hinterseer außerdem für die zahlreichen Glückwunschnachrichten, die er von den Fans zu seinem 68. Geburtstag erhalten hatte. Er habe sogar Post aus so fernen Ländern wie Alaska und Namibia bekommen. „Von Herzen Danke sagen möchte ich dafür, dass ihr so lieb an mich denkt“, zeigte sich der Volksmusikstar gegenüber seinen treuen Fans erkenntlich.