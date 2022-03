Harald Glööckler: Designer sendet besondere Botschaft zum Weltfrauentag

Harald Glööckler hat eine besondere Botschaft zum Weltfrauentag. © Uwe Anspach/dpa

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2022 hat Star-Designer Harald Glööckler eine ganz besondere Botschaft zu verkünden. Lesen Sie hier, was er zu sagen hat:

Jedes Jahr am 8. März feiern Menschen den Weltfrauentag. An diesem Tag erinnern wir uns an die besondere Rolle der Frau in der Gesellschaft. Weltweit zeigen Menschen Flagge. Der Mega-Konzern Google, zum Beispiel, huldigt das weibliche Geschlecht am 8. März 2022 mit einem kleinen Comic, auf dem Frauen unterschiedlichster Herkunft zu sehen sind. Zahlreiche Promis und Influencer teilen ihre Meinung zum Weltfrauentag auf Instagram, so auch Star-Designer Harald Glööckler. Der pompööse Modeschöpfer hat zur Feier des Internationalen Frauentags eine ganz besondere Botschaft zu verkünden.

Harald Glööckler ist seit einigen Wochen aus dem Dschungelcamp in Südafrika zurück. Seitdem hat sich einiges für den schrillen Modeschöpfer verändert: Kurz nachdem er in seinem Heimatort Kirchheim an der Weinstraße angekommen war, packte er seine sieben Sachen und zog in die Hauptstadt Berlin. Dort lebt er seit einigen Tagen mit Schoßhund Billy King. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA