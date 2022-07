„Wenn ich Sie anschaue...“ – Harald Glööckler disst RTL-Reporter

Von: Marten Kopf

Harald Glööckler gehört zweifellos zu den fleißigsten Promis des Landes. Trotz schwerer Krankheit denkt der Kult-Designer nicht ans Aufhören – und ist schlagfertig wie eh und je.

Wer in der Promiwelt etwas auf sich hält, der lässt sich ab und an feiern. Und natürlich dabei begleiten. Stil-Ikone Harald Glööckler hält zweifellos etwas auf sich – und feiern kann er auch. Zuletzt bewiesen, als er seinen 57. Geburtstag beging: Standesgemäß hatte der Kult-Designer zu diesem besonderen Anlass auf sein rheinland-pfälzisches „Chateau pompöös“ geladen.

Name Harald Glööckler Geburtstag 30. Mai 1965, Maulbronn (BW) Beruf Designer und Unternehmer (Mode, Tapeten, Sonnenbrillen, Kunst, Geschirr etc.) Ehepartner Dieter Schroth Wohnort Kirchheim (RLP), Berlin

Harald Glööckler: RTL zeigt pompööse Geburtstagsparty

Und gefeiert wird selbstverständlich nicht etwa im kleinen Rahmen. Knapp 100 Gäste geben sich an diesem Tag die Ehre, Harald Glööckler feiert seine Geburtstagspartys gerne „pompöös“, das versteht sich von selbst. Mit dabei auch, es ist keine große Überraschung, zahlreiche Pressevertreter.

Das Ergebnis zeigt seit dem 18. Juli eine Doku bei Punkt 12 auf RTL. Bei „Harald Glööckler – Der Modezar hautnah“ entführt der Designer die Zuschauer mal wieder eine Woche lang in seine pompööse Welt – und gibt intime Einblicke in sein Privatleben. Zum Beispiel eben in die Vorbereitungen seiner Geburtstagsparty.

Prinz Pompöös: Harald Glööckler schießt zurück

Die beginnen am Morgen des großen Festes mit einer faustdicken Überraschung für den selbsternannten Prinz Pompöös. Denn das RTL-Team steht (mit hinterlistiger Absicht) schon eine Stunde vor dem vereinbarten Termin vor seiner Tür. Und Glööckler? Der zeigt sich „not amused“. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mode-Guru und der Sender aneinandergeraten, schon in einer früheren Doku-Reihe hatte ein RTL-Kamerateam Harald Glööckler zur Weißglut gebracht.

Diesmal aber schießt der Designer eiskalt zurück: Die Frage des Reporters, ob er sich denn nun ein Jahr älter fühle, kontert der Modezar mit: „Wenn ich Sie anschaue, fühle ich mich ein Jahr jünger.“ Da blieb vermutlich auch dem RTL-Mann erstmal die Spucke weg, berichtet MANNHEIM24. Aber das Zuschauer-Mitleid hält sich in Grenzen, ein bisschen verdient hat er‘s schließlich.

„Arbeitstier“ Harald Glööckler: „Mir geht es blendend“

Schlagfertig ist er jedenfalls. Und das, obwohl erst kürzlich eine Nachricht ernste Sorgen um den Kult-Promi aufkommen ließ. Denn Dschungelcamp-Star Glööckler leidet an einer unheilbaren Krankheit – wie schlimm es wirklich um ihn steht, lässt sich nur schwerlich sagen.

Was ihn aber nicht von der Arbeit abhält: „Mir geht es blendend“, sagt Harald Glööckler im Gespräch mit MANNHEIM24 über seine schwere Krankheit. Da hat er gerade seine nagelneue Kosmetikserie für Frauen vorgestellt. (mko)