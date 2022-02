Ehe-Aus nach 34 Jahren Beziehung? Harald Glööckler zieht aus

Von: Julia Volkenand

Harald Glööckler und Dieter Schroth sollen sich getrennt haben. © Jens Kalaene/dpa

War es das für Harald Glööckler (57) und Ehemann Dieter Schroth (73)? Der Designer und Dschungelcamp-Kandidat ist wohl aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Kirchheim an der Weinstraße - Gerade erst konnten sich Designer Harald Glööckler und sein Ehemann Dieter nach einer langen Trennung durch das RTL-Dschungelcamp in die Arme schließen - da scheint es schon zu kriseln. Wie bild.de berichtet, fuhr am Donnerstagmorgen (10. Februar) ein 3,5 Tonnen schwerer Umzugswagen vor der gemeinsamen Villa des Paares vor. Wie das Portal erfahren haben will, habe Harald Glööckler selbst den Umzugsservice bestellt, weil er aus dem Haus ausziehe. Knapp zwölf Koffer, Möbel, Lampen und Kisten sollen im Laster gelandet sein, anschließend sei Glööckler selbst mit Hund Billy King in einer Limousine davongerauscht.

Harald Glööckler: Ehe-Aus nach 34 Jahren Beziehung?

Und das, obwohl die beiden schon ganze 34 Jahre zusammen sind, seit sechs Jahren auch verheiratet. Demnächst stünde eigentlich auch der sechste Hochzeitstag ins Haus. Doch Bekannte haben nun verraten, dass das Paar eine „Trennung auf Probe“ machen wolle, so Bild. Der Designer soll demnach die Nase voll vom Leben auf dem Land haben und fürs Erste in seine Wohnung nach Berlin zurückkehren. Die hatte er gerade erst gekauft.

Harald Glööckler zieht aus gemeinsamer Villa aus

Dass bei Glööckler und Schroth nicht immer alles eitel Sonnenschein war, konnte man schon im Dschungelcamp erahnen. Denn vor laufenden Kameras gestand Glööckler dort, dass sein Mann immer krank sei, seit er über 70 Jahre alt wurde, trotz Diabetes immer Süßes esse und immer dicker werde. Außerdem sei er nur noch negativ, monierte der Dschungelkandidat. Das ziehe ihn schon selbst mit runter. Harte Worte, die einen kleinen Einblick in die Beziehung der beiden gewährten.

Ob das auch Grund für die augenscheinliche Trennung war, dazu hat das Paar sich zunächst nicht geäußert. Wegen „vertraglicher Verpflichtungen“ könne er keine Stellung nehmen, hieß es in dem Bericht. Schroth selbst habe man nicht erreicht.