Ehe-Aus bei Harald Glööckler? Das spekulieren Dschungelcamp-Mitbewohner

Von: Peter Kiefer

Ein Bild aus unbeschwerten Zeiten: Harald Glööckler und Dieter Schroth im Jahr 2013 bei einer Modenschau. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Kirchheim/Berlin – Designer Harald Glööckler (56) und seinen Mann Dieter trennen 17 Jahre – und über 600 Kilometer. Jetzt äußern sich Dschungelcamper zur möglichen Ehe-Krise:

Es ist der traurigste Hochzeitstag für Harald Glööckler* (56) und seinen Ehemann Dieter Schroth (73): Denn statt auf ihren 7. Hochzeitstag am 11. Februar mit einem Gläschen Schampus gebührend anzustoßen, verbringen die beiden so unterschiedlichen Männer ihren Ehrentag wohl über 600 Kilometer getrennt voneinander: Kult-Designer Glööckler* in seiner Zweitwohnung in Berlin, „Herr Schroth“, wie Glööckler seinen Mann immer nennt, in Kirchheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

Hat die Beziehung nach 35 Jahren noch eine Chance oder ist endgültig alles aus? Ehemalige Dschungelcamp-Weggefährten spekulieren über Harald Glööcklers aktuellen Beziehungsstatus.