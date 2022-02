Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Neue Frisur und Corsage

Von: Sarah Wolzen

Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage.

Kirchheim an der Weinstraße - Er war zweifelsfrei einer der größten Stars (hier alle News auf der Themenseite) im Dschungelcamp. Für den Sieg bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat es für Designer Harald Glööckler (56) zwar nicht gereicht, doch auch ohne Dschungelkrone weiß er mit seinem pompöösen Auftreten für Schlagzeilen zu sorgen, wie tz.de berichtet.

Harald Glööckler\t pompööser Designer Geboren 30. Mai 1965 Ehemann\t Dieter Schroth (73) Ausbildung\t Einzelhandelskaufmann

Harald Glööckler ging vor dem Dschungelcamp erst mal zum Beauty-Doc

Um im Dschungel auch mit seinem Äußeren so richtig glänzen zu können, hatte sich Glööckler akribisch vorbereitet und dem Schönheits-Doc im Vorfeld so manchen Besuch abgestattet. Schließlich gilt es auch zwischen Maden und Kakerlaken seine Schokoladenseite zu zeigen.

Da Toupets im Dschungel eher unkomfortabel sind, wurde kurzerhand der Kopf mit Permanent Make-up verschönert. Auch untenrum wollte der Designer eine gute Figur machen und setzte dafür auf Push-up-Slips.

Harald Glööckler hat sich im Dschungelcamp ziemlich verändert

Doch 15 Tage Reis und Bohnen essen hat auch bei Harald Glööckler so seine Spuren hinterlassen. Ganze elf Kilo soll der 56-Jährige während seiner Zeit in Südafrika verloren haben. Auf seinem TikTok-Kanal GlööcklerPompöös zeigt er jetzt stolz seinen After-Dschungel-Body und ist kaum wiederzuerkennen.

Die kahlgeschorenen Haare und die langweiligen Dschungel-Funktionsklamotten in Erdtönen gehören endgültig der Vergangenheit an. Harald Glööckler setzt wieder voll auf Glitzer und Glamour und scheint so pompöös zu sein wie nie zuvor.

Harald Glöckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Neue Frisur und Corsage

Dass er einiges an Gewicht verloren hat, betont Harald Glööckler in seinem jüngsten TikTok-Video noch zusätzlich mit seinem hotten Outfit. Seine neuen Kurven setzt der Designer nun mit einer engen schwarzen Corsage in Szene.

Auch auf seinem Kopf hat sich einiges getan. Statt schwarzer Super-Pigmentierung heißt es nun wieder blonder Longbob.

Wie geht es mit dem Dschungelcamp weiter?

Auch wenn die letzte IBES-Staffel auch dank Harald Glööckler an alte Erfolge anknüpfen konnte, stellt sich doch die Frage, wie es mit dem Format künftig weitergeht. Nachdem Moderator Daniel Hartwich (43) überraschend seinen Ausstieg verkündet hatte, drohen im Netz viele mit einem Boykott der Show.

