Harald Glööckler: Nach IBES – So geht es jetzt für den Designer weiter

Seit gut zwei Wochen ist Star-Designer Harald Glööckler aus dem südafrikanischen Dschungel zurück. Lesen Sie hier, wie es jetzt für ihn weitergeht:

Seitdem Star-Designer aus dem Dschungelcamp in Südafrika zurückgekehrt ist, hat sich für den Mode-Guru einiges geändert: Kurz nach seiner Rückkehr in seinen Heimatort Kirchheim an der Weinstraße hat Glööckler seine Villa verlassen und ist nach Berlin gezogen. Hier lebt er nun mit Schoßhündchen Billy King, sein Ehemann Dieter Schroth ist in der Pfalz geblieben. Doch wie geht es jetzt weiter für den Mode-Pabst? Hat er bereits neue Pläne?

Noch vor seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp hat Star-Designer Harald Glööckler seine eigenen Tapeten entworfen. Gemäß der Sendung trägt seine neue Tapetenlinie den Namen „Jungle Collection“ und ist mit tropischen Pflanzen und Vögeln verziert. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA