Harald Glööckler: Neuer Look – Designer nach Dschungelcamp kaum wiederzuerkennen

TikTok-Foto

+ © Screenshot TikTok/haraldgloeoeckler Harald Glööckler präsentiert sich mit neuem Look © Screenshot TikTok/haraldgloeoeckler

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katja Becher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Seit wenigen Tagen ist Dschungelcamp-Kandidat Harald Glööckler zurück in Deutschland. Auf TikTok postet der Designer einen neuen Look. So sieht der Kult-Designer jetzt aus:

Lesen Sie auch Harald Glööckler: Krasser Grusel-Look! Designer nach Dschungelcamp kaum wiederzuerkennen Harald Glööckler: Krasser Grusel-Look! Designer nach Dschungelcamp kaum wiederzuerkennen

16 Tage Dschungelcamp sind vorbei, die Promis haben am Montag (7. Februar) die Rückreise angetreten und sind wohlbehalten in Good Old Germany angekommen – auch Star-Designer Harald Glööckler*. Der 56-Jährige landete am Dienstagmorgen (8. Februar) um kurz nach 8 Uhr sicher in Frankfurt und wurde im VIP-Bereich des Frankfurter Flughafens erst einmal mit einem bunten Blumenstrauß empfangen. Zurück in Kirchheim an der Weinstraße geht der selbsternannte „Prince Pompöös“ dem nach, was er am besten kann: Er posiert vor der Kamera – und zwar der Handykamera. Auf TikTok präsentiert er einen neuen Look, setzt sich gekonnt in Szene. MANNHEIM24* verrät, was den Fans am neuen Look von Harald Glööckler sofort auffällt – und welche wilden Gerüchte aktuell um den Kult-Designer kursieren.

Harald Glööckler hat nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp sage und schreibe 11 Kilo verloren – mit krassen Folgen. Ob der Glööckler in Zukunft wieder zulegen wird, bleibt abzuwarten. Sein Fitnesscoach David Münch wird sicher schon den richtigen Ernährungsplan für ihn parat haben. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.