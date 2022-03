Harald Glööckler: Pretty in Pink – Stil-Ikone wird zu Cindy aus Marzahn

Kaum wohnt Designer Harald Glööckler (56) in Berlin, nähert er sich optisch der Comedy-Kult-Figur Cindy aus Marzahn an. (Fotomontage) © Michael Kappeler/picture alliance/dpa; Screenshot haraldgloeoeckler_official

Berlin - Kaum wohnt Harald Glööckler in der Hauptstadt, mutiert die Stil-Ikone optisch zu Cindy aus Marzahn. Sehen Sie hier, ob er auch im Jogginganzug eine gute Figur macht:

Nanu, ist das nicht? Doch! Der stolze Herr im pinkfarbenen Kuschel-Jogginganzug mit Mega-Sonnenbrille ist tatsächlich Stil-Ikone Harald Glööckler. In diesem Schlabber-Look ist der 56-Jährige jetzt mit Hündchen Billy King an der Leine durch die Hauptstadt geschlendert. Spötter würden sagen: Kaum wohnt Glööckler in Berlin, schon mutiert der Mode-Guru zu Cindy aus Marzahn!

MANNHEIM24 zeigt das ganz Video von Harald Glööckler, das derzeit im Internet kursiert.*

Doch „Prince Pompöös“ zeigt sich in Berlin nicht nur im knalligen Cindy aus Marzahn Gedächtnis-Outfit. Ganz im Gegenteil: In einem Galerie-Schaufenster auf dem belebten Kurfürstendamm ist der sportliche Mitfünfziger hüllenlos auf einem Akt-Gemälde zu sehen. (pek) *MANNHEIM24* ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.