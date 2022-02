Harald Glööckler: Sein Anwalt reagiert auf Gerüchte um Ehe-Aus

Von: Katja Becher

Modedesigner Harald Glööckler und sein Partner Dieter Schroth mit Hündchen Billy King (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Liegt die Ehe von Harald Glööckler in Trümmern? Der Kult-Designer schweigt – doch sein Anwalt hat sich zu den Trennungs-Gerüchten geäußert:

Gibt es nach den harten Aussagen von Harald Glööckler (56) über seinen Ehemann Dieter Schroth (73) im Dschungelcamp etwa doch eine Ehekrise? Fakt ist: Am Donnerstagmorgen (10. Februar) hat ein Umzugswagen der Mannheimer Firma „Starke Arme“ im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße vor der 1.400 Quadratmeter großen Villa mit dem Spitznamen „Chateau Pompöös“ geparkt, wurde mit Koffern, Kartons, Möbeln und Kleiderkisten beladen, wie bild.de berichtet. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der um 11 Kilo abgespeckte Kult-Designer Glööckler ganz in Schwarz gekleidet mit Papillon-Hündchen Billy King auf dem Arm in eine Mercedes-Limousine steigt.

MANNHEIM24* hat bei Harald Glööckler und seinem Anwalt nachgefragt, was es mit dem Umzug auf sich hat – und ob an den Gerüchten um das Ehe-Aus etwas dran ist.

Rückblick: An Tag 2 im Dschungelcamp schüttete Harald Glööckler gegenüber Schauspielerin Tina Ruland (55, „Manta, Manta") sein Herz aus. Sprach vor laufender Kamera über die schwierige Beziehung zu seinem Ehemann. „Er hat sich so verändert, er ist in einer Dauerschleife – und das ist richtig toxisch", fiel dabei unter anderem.