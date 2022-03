Liebes-Aus bei Harald Glööckler? „Soll er etwa...“ – Ehemann nimmt Designer in Schutz

Harald Glööckler und sein Mann Dieter Schroth haben sich zur angeblichen Ehe-Krise geäußert. (Fotomontage aus Archivbild) © Jens Kalaene/dpa; Montage HEADLINE24

Kirchheim/Berlin - Das Rätselraten um den Beziehungsstatus von Harald Glööckler und Ehemann Dieter Schroth reißt nicht ab. Lesen Sie hier, was die Männer dazu sagen:

Kirchheim/Berlin - Sind Harald Glööckler (56) und sein Ehemann Dieter Schroth (73) nun getrennt oder nicht? Seit dem überraschenden Umzug von Glööckler in seine Zweitwohnung in Berlin spekuliert ganz Klatsch-und-Tratsch-Deutschland über den Beziehungsstatus der beiden so unterschiedlichen Männer, die seit rund 35 Jahren ein Paar sind – privat wie geschäftlich.

MANNHEIM24 weiß, was Harald Glööckler und sein Mann zu ihrer angeblichen Ehe-Krise sagen*.

Zur Erinnerung: Nur zwei Tage nach seiner Rückkehr vom Dschungelcamp in Südafrika hat der Kult-Designer einen großen Umzugswagen beladen (lassen) und war samt Hund Billy King nach Berlin abgedampft. Seinen kranken Ehemann hat er im gemeinsamen herrschaftlichen Anwesen im pfälzischen Kirchheim zurückgelassen. (pek) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.