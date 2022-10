„Sieht immer aus wie...“ – fiese Läster-Attacke über Harald Glööckler bei TV total

Von: Sina Koch

Zuletzt hat Harald Glööckler „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff einen neuen, pompösen Look verpasst. Jetzt lästert Pufpaff fies über das besondere Aussehen des Modezars ab:

Der Modedesigner und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Harald Glööckler liebt es „pompöös“. Er ist bekannt für Extravaganz und Glamour. Mit seinem Aussehen und seiner Attitüde hat sich der 57-jährige Unternehmer und Designer einen gewissen Ruf erarbeitet, der von vielen kritisiert und von anderen gefeiert wird. Immerhin verstellt sich Glööckler nie, um anderen zu gefallen – und wird dadurch auch schon mal schief angeschaut.

Harald Glööckler: Modedesigner lässt sich in 10-Stunden-OP Haare verschönern

Wenn man Harald Glööckler beschreiben müsste, würden einem wahrscheinlich Worte wie „extravagant“, „prunkvoll“, „Paradiesvogel“ oder einfach nur „pompöös“ einfallen. Kein Wunder, bei den unzähligen Beauty-Eingriffen, für die sich Harald Glööckler bereits unters Messer gelegt hat. Erst im Juni dieses Jahres hat sich der Star-Designer Glööckler in einer knapp 10-stündigen Sitzung die Haare verschönern lassen.

Sein glamouröses Auftreten wird von den einen gefeiert – und von den anderen belächelt. So auch von „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff, wie MANNHEIM24 berichtet. Nachdem Harald Glööckler keinem Geringeren als Pro-Sieben-Moderator Pufpaff einen neuen Look verpasst hat, lästert der „TV total“-Liebling in der aktuellen Folge mächtig über den Modezar ab.

Harald Glööckler: Pro-Sieben-Moderator Sebastian Pufpaff macht sich über sein Aussehen lustig

In seiner TV-Sendung zeigt Pufpaff – neben anderen unterhaltsamen Clips – auch ein kurzes Video von Harald Glööckler. Das Video zeigt den Star-Designer, wie er im Aufzug fröhlich ein Liedchen von Nena mitträllert. Der Video-Ausschnitt stammt von Glööcklers Kult-Format „POMPÖÖS!“. Dabei ist der Modezar – typisch Glööckler – natürlich mit dicken Klunkern behängt und trägt eine übergroße Sonnenbrille.

Pufpaff stoppt den Video-Clip an einer Stelle, die den Modeschöpfer nicht unbedingt von seiner Schokoladenseite zeigt. Mit gespitzten Lippen und den Blick zur Kamera gerichtet, findet der „TV total“-Moderator: „Harald Glööckler sieht immer mehr aus wie sein eigenes Maskottchen – gerade hier jetzt, so ein bisschen wie eine Bumspuppe.“

„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff teilt gegen Harald Glööcker aus – „das hat Nena nicht verdient“

Doch damit nicht genug: Pufpaff teilt weiter gegen den „Prince Pompöös“ aus und geht weiter auf seine Gesangseinlage ein. „Ich würde so gerne sagen: Das hat Nena nicht verdient – aber wenns einer verdient hat, dann Nena“, macht sich der TV-Moderator über Glööcklers Gesangskünste lustig. Einen Gegenschlag vonseiten des Modeschöpfers gibt es bislang aber nicht.

Solche Lästereien sind bei dem Designer nicht unüblich. Auch bei Glööcklers Einzug ins Dschungelcamp haben die Zuschauer kein gutes Haar an dem Mode-Guru und seinem Aussehen gelassen. Fiese Kommentare wie: „Was ist mit seinen Augenringen los, ist richtig angeschwollen“ und „wie kann man sich so dermaßen zu Botoxen. Wie aus dem Grusel Kabinett“, sind immer wieder unter seinen Instagram-Beiträgen zu lesen. (sik)