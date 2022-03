Harry & Meghan: „Unsere Leben wurden aus einem bestimmten Grund zusammengeführt“

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Meghan und Prinz Harry erhalten eine Auszeichnung bei den NAACP Image Awards. In seiner Dankesrede betonte Harry die Schicksalhaftigkeit ihres gemeinsamen Lebens.

Los Angeles – In seiner Dankesrede für den President‘s Award, mit dem er zuvor zusammen mit seiner Ehefrau ausgezeichnet worden war, erklärte der Herzog von Sussex (37) in Los Angeles, dass sein Leben mit Herzogin Meghan (40) in seinen Augen „aus einem bestimmten Grund zusammengeführt wurde“. „Wir sind sehr stolz“, sagte beide bei den NAACP Image Awards. Harry ließ der Entgegennahme des Preises eine wundervolle Liebeserklärung folgen.

Prinz Harry und die Herzogin von Sussex durften auf der Bühne der NAACP Image Awards (kurz für: National Association for the Advancement of Colored People) den President‘s Award in Anerkennung für „besondere Leistungen und hervorragende öffentliche Dienste“. Frühere Preisträger dieser Auszeichnung sind Muhammad Ali (74), Colin Powell (84, † 2021), Condoleeza Rice (67) und Rihanna (34).

Herzogin Meghan und Prinz Harry sind stolz auf die gemeinsame Auszeichnung bei den NAACP Image Awards (Symbolbild). © Ben Birchall/dpa

Durch die Arbeit ihrer Archewell Foundation, die das Paar, das inzwischen zwei Kinder hat, 2020 gemeinsam ins Leben gerufen hatte, hätten die Sussexes die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die Black-Lives-Matter-Bewegung unterstützt. Bei Letzterer hätten sie die Aufmerksamkeit auf mehr Rassengerechtigkeit gerichtet.

Auch Meghans Mutter, Doria Ragland (65) war zur Preisverleihung mitgekommen und sagte, sie „könne stolzer nicht sein“. Zuvor ließ es sich der Enkel Queen Elizabeths II. (95) nicht nehmen, seiner Frau eine hinreißende Liebeserklärung zu machen, nachdem er sich für die herzliche Aufnahme in der Gemeinschaft bedankt hatte.

Harry & Meghan: Harrys süße öffentliche Liebeserklärung für Meghan

„Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass ich aus einem ganz anderen Umfeld komme als meine unglaubliche Frau, doch unsere Leben wurden aus einem bestimmten Grund zusammengeführt. Wir teilen die Verpflichtung zu einem Leben im Dienst, die Verantwortung, Ungerechtigkeit zu bekämpfen, und die Überzeugung, dass die am häufigsten übersehenen Menschen die Wichtigsten sind, denen man zuhören muss.“

Starke Worte fand der Prinz auch für das aktuell unter Beschuss stehende ukrainische Volk. Er wolle den Ukrainern seine Anerkennung aussprechen, die dringend auf die anhaltende Unterstützung als globale Gemeinschaft angewiesen seien. Damit wiederholte er das Statement, das das Herzogspaar veröffentlicht hatte.

Bei ihrem ersten großen Hollywood-Moment seit ihres Umzugs nach Kalifornien zog das Paar im Glamour-Outfit– wie schon bei seinem Auftritt in New York – alle Blicke auf sich. Meghans Kleid war vom Designer-Label Christopher John Rogers, Harrys Smoking von Modeguru Ozwald Boateng (55). Für ihre Designer-Liebe erntete die Herzogin allerdings schon einige schiefe Blicke. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA