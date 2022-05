Harry und Meghan: Rückkehr zu ihren royalen Pflichten beim Thronjubiläum

Von: Larissa Glunz

Teilen

Beim Dankgottesdienst für Queen Elizabeth werden Harry und Meghan die britische Königsfamilie wiedersehen (Symbolbild). © Paul Marriott/Imago

Vor mehr als zwei Jahren haben Harry und Meghan ihre royalen Pflichten niedergelegt. Beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth kehren sie kurzzeitig in den Dienst der Krone zurück.

London – Die Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (96) wollen sich Harry (37) und Meghan (40) trotz ihres royalen Ausstiegs nicht entgehen lassen. Im Frühjahr 2020 war das Herzogspaar zum letzten Mal gemeinsam in der Heimat des Prinzen, ihre Rückkehr können viele Fans kaum abwarten.

Wochenlang zögerten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Zusage zum Thronjubiläum 2022 von Queen Elizabeth hinaus, erst Anfang Mai gaben die beiden bekannt, dass sie nach London kommen werden. Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes sind Harry und Meghan zwar unerwünscht, in repräsentativer Funktion lassen sie sich aber trotzdem blicken. Nur einen Tag nach der großen Trooping the Colour Parade wird in der St. Paul‘s Kathedrale bei einem Dankgottesdienst die 70-jährige Regentschaft der Queen zelebriert. Wie „The Telegraph“ berichtet, soll die Gästeliste der Zeremonie die ein oder andere Überraschung bereithalten.

Welcher abtrünnige Royal Harry und Meghan beim Gottesdienst Gesellschaft leisten soll, weiß 24royal.de.

Dass Queen Elizabeths Kinder und Enkelkinder rund um Prinz Charles (73) und Prinz William (39) sowie deren Partner am Gottesdienst teilnehmen werden, kommt nicht unerwartet, neben ihnen Platz nehmen werden wohl die Sussexes. So vielen Mitgliedern der Königsfamilie auf einem Fleck zu begegnen, das ist eine echte Seltenheit für die zweifachen Eltern.