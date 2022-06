Harry und Meghan treffen Prinz Charles – langersehnte Aussprache?

Von: Larissa Glunz

Während der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum soll es zu einem privaten Treffen zwischen Harry und Meghan und Charles und Camilla gekommen sein (Symbolbild). © Dominic Lipinski/dpa

Harry und Meghan wollen ihre Versöhnung mit Prinz Charles offenbar weiter vorantreiben. Mit einem Treffen in London machen sie einen Schritt in die richtige Richtung.

London – Während ihres mehrtägigen England-Besuchs zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) üben sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) in royaler Zurückhaltung. Auf eine große „Sussex-Show“ verzichten die beiden bislang. Auch ihre Bemühungen um eine Versöhnung mit der Königsfamilie halten sie scheinbar aus dem Rampenlicht heraus.

Als Prinz Harry im April Queen Elizabeth und Prinz Charles (73) einen kurzen Besuch abstatteten, gab der Herzog von Sussex kurz darauf in einem Interview nähere Details über das Treffen preis. Dieses Mal wird der 37-Jährige wohl Stillschweigen bewahren und die Gesprächstreffen für sich behalten. Wie „Vanity Fair“ berichtet, sollen Harry und Meghan Charles und Camilla (74) in ihrem Londoner Wohnsitz Clarence House ihre Aufwartung gemacht haben. Die beiden wurden offenbar vor dem Gottesdienst an Tag zwei der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum beim Verlassen der Residenz gesichtet.

Zu der Messe in der St. Paul’s Cathedral erschienen Harry und Meghan und das Thronfolgerpaar getrennt, in der Kirche nahmen sie in gegenüberliegenden Sitzblöcken Platz. Weil die früheren Senior Royals nach dem Gottesdienst direkt wieder nach Windsor fuhren und den anschließenden Empfang sausen ließen, nutzten sie allem Anschein nach den Vormittag für eine Aussprache mit dem Prince of Wales.