Harry und Meghan in New York: Körpersprachlerin entdeckt geheimes Ritual

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle und Prinz Harry flogen gemeinsam nach New York. Körpersprache-Expertin Judi James sah genau hin und entdeckte dort informelle Zeichen untereinander.

New York – Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) trafen heute zum ersten Mal seit Mai in New York ein, als Meghan bei den Women of Vision Awards der Ms. Foundation geehrt wurde. Der Besuch endete für die Sussexes unerfreulich. Ein „Ring äußerst aggressiver Paparazzi“ verfolgte das Paar durch die Straßen New York. Wie ihr Sprecher mitteilte, kam die Ex-Royals mit dem Schrecken davon.

Beruhiguns-Ritual des Paares: Meghan Markle Hand liegt mit entspannten Fingern in Harrys Hand

Bei ihrem neuerlichen Besuch in der Metropole überließen Harry und Meghan deshalb in puncto Sicherheit nichts dem Zufall. Zum Elterngipfel der Archewell Foundation im Rahmen des World Mental Health Day Festivals von Project Healthy Minds kam das Paar laut Mirror mit Polizeieskorte. Körpersprache-Expertin Judi James entdeckte zudem „ihre charakteristische Handspange“. Sie vermutet, dass es sich dabei um ein Ritual handelt, dass mutmaßlich Prinz Harry die Interaktion mit der Öffentlichkeit erleichtern soll, teilte James dem Boulevard-Blatt exklusiv mit.

Harry hält Meghans entspannte Hand dabei, bis sie auf ihren Plätzen angekommen sind, was auf ein eher informelles Bindungsritual hindeutet. Falls erforderlich, könnte man es leicht durchbrechen, müsste man jemanden mit Handschlag begrüßen, sagte Judi. Anschließend analysierte sie Meghans Körpersprache während ihrer Rede, bei der die Herzogin in einem atemberaubenden elfenbeinfarbenen schulterfreien Overall (Altuzarra, 3.270 Euro) auf die Bühne ging.

Meghans Bühnen-Look Beim Archewell Foundation Parents’ Summit im Hudson Yards in Manhattan trug Meghan neben dem Altuzarra-Blazer für 2.070 Euro eine weite Altuzarra-Hose (1.200 Euro). Die Pumps sind von Aquazurra (656 Euro).

An den Ohren der Herzogin baumelten Ohrringe von Sarah Hendler mit Smaragden und Saphiren (Preis unbekannt).

„Sie sehen aus wie ein paar stolze Eltern am Tag der offenen Tür“

„Meghans hochgezogenen Brauen und ihre erhobene Hand mit den gespreizten Fingern deuten auf eine emotionale und ziemlich intensive Botschaft hin. Ihr erhobener Daumen lässt darauf schließen, dass sie glücklich und bestrebt ist, ihren Beitrag zu leisten“, so James. Ein scheinbar emotionales Erlebnis für Meghan, fügte sie hinzu.

Während ihres Besuchs in der Marcy Lab-Schule, bei denen Prinz Harry den Schüler Achtsamkeit mit ihrer psychischen Gesundheit ans Herz legte, habe das Paar wie ein paar stolze Eltern gewirkt „Sie sehen aus wie ein paar stolze Eltern am Tag der offenen Tür“, urteilte sie. Harry und Meghan nahmen dabei in einem Klassenzimmer und beobachten das Geschehen eher besorgt, aber auch mit erfreutem, strahlendem Lächeln im Gesicht.“

Normalerweise gehen Meghan und Harry kaum ein paar Schritte, ohne sich zu berühren. Der Expertin fiel deshalb regelrecht auf, dass die zweifachen Eltern diesmal „nicht taktil“ miteinander umgingen. Ihre Interpretation: Das Paar legte weniger Wert auf sich selbst als romantisches Paar, sondern war bei der Sache. Die Schüler standen für sie stärker im Mittelpunkt, vermutet sie. Bleibt abschließend zu hoffen, dass Meghan und Harry diesmal ohne stundenlange Verfolgungsjagd ins Hotelzimmer gekommen sind. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Instagram