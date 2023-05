Geliebte, Feindin, Königin: Prinz Harry und Prinz William gehen bei Camillas Krönung auf einem schmalen Grat

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Diana, war für diese Rolle bestimmt, doch nun wird Camilla die neue Queen. Nicht ganz einfach für ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry.

London – Camilla (75) wird Königin. Dass es ihr Schicksal sein soll, an König Charles’ Seite (74) gekrönt zu werden, hat sich Camilla Parker Bowles nicht träumen lassen. Im Gegenteil, als geschiedene Frau des britischen Offiziers Andrew Parker Bowles (83) war auch nur die Idee einer Ehe mit dem britischen Thronfolger undenkbar. Mit 75 Jahren wird Camilla nun am 6. Mai gemeinsam mit ihrem ehemaligen Geliebten vor den Augen der Welt die Krone aufgesetzt bekommen. Doch was macht das mit den Kindern der verstorbenen Prinzessin Diana (36, † 1997), die zeit ihres Lebens dafür vorgesehen war, Königin zu werden.

Für Camilla ist es eine „verdammt große Herausforderung“, sagt Biograf Christopher Wilson

„Wenn man bedenkt, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens nie über die Idee nachgedacht hatte, Königin zu werden, geht es ihr unglaublich gut“, sagt „A Greater Love“-Autor und Biograf, Christopher Wilson (76) gegenüber dem People Magazine. „Es ist eine verdammt große Herausforderung, in diesem Alter ständig im Rampenlicht zu stehen, aber sie ist hart im Nehmen und kann damit umgehen“, schätzt er Camilla ein, die er lange für seine Recherchen beobachtet hat.

Wer das unabhängig davon, ob sie derzeit gut aufeinander zu sprechen sind oder nicht deutlich anders sehen dürfte, sind Prinzessin Dianas Söhne, Prinz William (40) und Prinz Harry (38). „Sie fühlen sich wahrscheinlich etwas wackelig auf den Beinen“, sagt die royale Autorin Ingrid Seward (75) gegenüber People. Und weiter: „Ich denke, viele Leute werden das Gleiche fühlen“. Zwar war aus dem Palast zu hören, dass die Brüder mit dem Wissen um die Affäre ihres Vaters mit Camilla aufgewachsen seien und sie mit dem Erwachsen werden auch ihre Stiefmutter willkommen geheißen hätten. Ein Freund der Windsor-Familie bestätigte, dass es keine Feindseligkeiten gab.

Royal Autor Wilson: „Er beschwerte sich zu Recht . . .“

Im Gegenteil: Prinz Harry habe 2005 seine Unterstützung für Camilla zum Ausdruck brachte, indem er sagte, dass er und William sie „bis ins Kleinste lieben“ und dass sie „nicht die böse Stiefmutter“ sei. In seinen Memoiren „Spare“ hörte sich das allerdings anders an. William und er seien zwar froh, dass ihr Vater sein Glück gefunden habe, doch hätte er Camilla nicht gleich heiraten müssen, fanden sie. Prinz Harry beschuldigte Camilla außerdem, Details aus privaten Gesprächen an die Presse weitergegeben zu haben. Von einem vertrauensvollen Verhältnis kann also keine Rede sein.

Prinzessin Diana hätte Königin werden sollen, wäre die Ehe nicht gescheitert. Wie finden es ihre Söhne William und Harry, dass nun Camilla auf dem Thron sitzen wird? (Fotomontage). © Gareth Fuller/dpa & Cover-Images/Imago

Wilson ordnet die Aussagen Harrys in „Spare“ ein wie folgt: „Er [Prinz Harry] beschwerte sich zu Recht darüber, dass er und William in der Anfangszeit benutzt wurden, um die Partnerschaft von Charles und Camilla zu legitimieren“, sagt der königliche Experte. „Mit der Zeit hat sie gelernt, mit den Schlägen umzugehen. Harrys Gefühle waren ihr über viele Jahre hinweg bekannt. Ihre Reaktion auf Harrys Kommentare würde sich auf ein trauriges Kopfschütteln beschränken“. Ob es so weit kommt, kann man live bei der Krönung beobachten, wenn Prinz Harry zu Ehren seines Vaters nach London reist, um hautnah dabei zu sein, wenn Camilla auf dem Thron Platz nehmen wird. Verwendete Quellen: people.com