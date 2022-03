Harte Kritik seit erster „Let‘s Dance“-Folge - Michelle stellt sich hinter Bastian Bielendorfer

Bastian Bielendorfer muss immer wieder harte Kritik für seine (fehlenden) Tanzkünste einstecken. Nun stellt sich „Let‘s Dance“-Kollegin und Schlagerstar Michelle auf seine Seite. (Fotomontage) © Instagram/Michelle & Screenshot RTL/Let‘s Dance

Bastian Bielendorfer muss immer wieder harte Kritik für seine (fehlenden) Tanzkünste einstecken. Nun stellt sich „Let‘s Dance“-Kollegin und Schlagerstar Michelle auf seine Seite. In ihrer neusten Instagramstory stellt sie klar: „Dass der Basti alles gibt, kann ich bestätigten“.

Köln - Seit ein paar Wochen fegen wieder 14 Promis über das „Let‘s Dance“-Tanzparkett, einer davon ist Bastian Bielendorfer. Der Comedian muss seit der ersten Folge harte Kritik einstecken. Doch er tanze nicht für die Jury oder die Punkte, sondern für die Menschen, so Bielendorfer vor kurzem. Worte, die bei „Lets‘ Dance“-Kollegin Michelle Anklang finden, wie die Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) in ihrer neusten Instagram-Story verrät. tz.de berichtet.

Michelle deutsche Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 (Alter 50 Jahre), Villingen-Schwenningen Größe 1,56 m Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey

Bastian Bielendorfer bei „Let‘s Dance“: Jury findet harte Worte - Fans lieben ihn

Dass Bastian Bielendorfer nicht so viel Rhythmusgefühl mitbringt, wie andere „Let‘s Dance“-Kandidaten, stellte er schon in der ersten Folge klar und entschuldigte sich vor einmal bei Tanzpartnerin Ekaterina (Alle Let‘-Dance-Profis). Sein fehlendes Tanztalent macht Bastian allerdings mit ganz viel Sympathie und Selbstironie wieder wett. Mit Erfolg: Die TV-Zuschauer lieben ihn!

Die Jury (Wer saß schon alles in der Jury?) hingegen? Nicht so sehr. Die Begeisterung von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González hält sich in Grenzen, genauso wie ihre Bewertungen. Mickrige sieben Punkte gab es in der dritten Folge für seinen Cha Cha Cha. Doch wie es sich für einen echten Comedian gehört, nimmt er die schlechten Bewertungen und fiesen Sprüche mit Humor. „Ich tanze nicht für Llambi. Ich tanze für die Menschen“, so Bastian Bielendorfer im RTL-Interview.

Bastian Bielendorfer gestand bei „Let‘s Dance“ Joachim Llambi seine Liebe © Screenshot/RTL

Harte Kritik seit erster „Lets Dance“-Folge - Michelle stellt sich hinter Bastian Bielendorfer

Worte, die auch Michelle sehr berühren. Auch die Schlagersängerin reiht sich ebenfalls eher am unteren Ende Punktetafel ein. Sie bekam in der dritten Show für ihren langsamen Walzer 14 Punkte - die zweitschlechteste Bewertung. Doch Michelle hat Spaß am Tanzen und das ist ihrer Meinung auch das Wichtigste.

„Der Basti spricht mir da aus der Seele. Ich find das wirklich toll, dass er sich da öffnet und sagt: ‚Pass auf, tanzen muss einfach Spaß machen‘“, so die Schlagersängerin in ihrer Instagram-Story. Jeder Promi gibt auf dem Tanzparkett alles, auch wenn das bei dem einen eleganter aussieht, als bei dem anderen.

Für Schlagersängerin Michelle zählt nur eines: Jeder sollte mit sich selbst zufrieden sein

„Dass der Basti alles gibt, kann ich bestätigten. Der ist immer aufgeregt und er gibt wirklich alles. Wir geben alle alles“, will Michelle nochmal klarstellen. Die „Lets Dance“-Promis trainieren jeden Tag zwischen 8 und 10 Stunden. „Das ist wirklich, wirklich hart. Der eine kann es anders, der andere macht es wieder so“. Am Ende des Tages ist für Michelle nur eines wichtig: Dass man selbst mit sich zufrieden ist.

„Wir machen einfach am Freitag wieder eine geile Show, eine lustige Show, eine emotionale Show“, verkündet Michelle schließlich. „Wir bringen euch wieder Freude und Liebe und alles was wir haben in eurer Wohnzimmer und freuen uns, wenn ihr einschaltet. Ich hab euch lieb und jetzt geh ich aber endlich zum Training. Mann, ich muss jetzt los!“.

Verwendete Quellen: RTL/Let‘s Dance, Instagram/michelle_aktuell