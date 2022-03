Mit Heilfasten: „Pur“-Sänger Hartmut Engler hat in kürzester Zeit 6 Kilo abgenommen

Hartmut Engler zeigt sich frisch erschlankt © IMAGO / Future Image

Schlagerstar Hartmut Engler war eigenen Angaben zufolge während der Corona-Pandemie zur Couch-Potato geworden. Dank Heilfasten ist er nun sechs Kilo leichter.

Die Corona-Pandemie sorgte bei vielen Menschen für großen Figur-Frust. Ohne die gewohnte Tagesroutine und ausreichend Bewegung an der frischen Luft zeigt die Waage plötzlich einige Kilos mehr an – so auch bei „Pur“-Frontmann Hartmut Engler (60). „Ich saß in der Corona-Zeit zu viel auf der Couch“, verriet der Sänger gegenüber der Bild-Zeitung. Denn normalerweise ist Engler ständig mit seiner Band unterwegs und tritt bei Konzerten wie TV-Shows auf. Solche Gigs halten natürlich fit – umso mehr machte sich die Pandemie an der Figur des Schlagerstars bemerkbar. „Ich wollte mich wieder in Form bringen“, so der Musiker.

Um die Pfunde purzeln zu lassen, setzte er auf eine bewährte Methode: Heilfasten. „Acht Tage habe ich nichts gegessen, dann kamen drei Ess-Aufbautage“, schilderte Engler. Mit Erfolg: Innerhalb dieser kurzen Zeit verlor er satte sechs Kilo. Tatsächlich ist es nicht Hartmut Englers erste Berührung mit dem Heilfasten. Bereits seit 2007 macht er zweimal jährlich eine Kur. „Beim allerersten Versuch 2007 habe ich 15 Kilo in 23 Tagen abgenommen“, berichtete er 2015 dem Kölner Express. „Dieses Mal habe ich es eine Woche durchgezogen und fünf Kilo geschafft!“

Hartmut Engler: Gesundheitliche Probleme nach Bandscheibenvorfall

Das Heilfasten geht auf eine jahrtausendalte Tradition zurück. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele zu reinigen, indem mindestens fünf Tage lang auf den Verzehr von fester Nahrung verzichtet wird. Stattdessen dürfen Wasser, Tee, Säfte und Brühe getrunken werden. Besonders beliebt ist das Heilfasten als Frühjahrskur, um den Körper zu entschlacken. Natürlich bedarf eine solche Kur großer Willenskraft – umso bewundernswerter ist es, dass der „Pur“-Star sie alle Jahre wieder dermaßen diszipliniert durchzieht.

Wohl auch wegen seiner vergangenen Gesundheitsproblemen ist es Hartmut Engler wichtig, gut auf seinen Körper aufzupassen. 2018 zog er sich einen Bandscheibenvorfall zu, der einen Nerv blockierte. Daraufhin musste sich der Schlagersänger operieren lassen, wobei es jedoch zu Komplikationen kam. „Ich kann gehen, aber spüre im linken Fuß gar nichts“, klagte Engler damals.