„Du hast mir so wehgetan“: Silvia Wollny rechnet mit schwangerer Tochter Loredana ab

Von: Lukas Einkammerer

Ein Frauenarztbesuch sorgt bei den Wollnys für einen heftigen Streit. Denn Mama Silvia fühlt sich bei Tochter Loredana außen vor – und bricht in Tränen aus.

Ratheim – Obwohl sie als Familie schon seit mehr als zwölf Jahren gemeinsam vor der Kamera stehen, herrscht bei den Wollnys nicht immer nur Frieden und Idylle. In der neuesten Folge ihrer RTLZWEI-Show fliegen zwischen Mama Silvia (58) und ihrer schwangeren Tochter Loredana (19) gehörig die Fetzen – denn das Familienoberhaupt fühlt sich von ihrer Jüngsten ausgeschlossen.

Tränen bei der Familienfeier: Streit zwischen Silvia Wollny und Tochter Loredana eskaliert

Eigentlich sollte der anstehende Nachwuchs von Loredana und ihrem Verlobten Servet Grund zur Freude sein, ein Besuch bei der Frauenärztin löst bei der TV-erprobten Großfamilie aber einen heftigen Streit aus. Denn Silvia Wollny wurde zu dem wichtigen Termin nicht eingeladen und als ihre Tochter nach Hause kommt, ruft diese erstmal in Seelenruhe bei ihrem in der Türkei lebenden Partner an, anstatt ihre Mutter auf den neuesten Stand zu bringen.

„Schön, dass ich an Stelle zwei jetzt komme“, erklärt Silvia Wollny enttäuscht, als Loredana sich weigert, ihr Telefonat zu unterbrechen und schon kurz darauf eskaliert die Situation zwischen den beiden komplett. Bei einem Grillfest mit der ganzen Familie überkommen Silvia die Emotionen und unter Tränen richtet sie sich an die werdende Mutter: „Du hast mich so enttäuscht, du hast mir so wehgetan.“

„Als wenn wir für dich Luft sind“: Sylvia Wollny macht Loredana schwere Vorwürfe

Dass ihre Kinder sie so ausgrenzen – für Silvia ein Stoß ins Herz: „Ich, so wie die anderen alle, wir freuen uns so auf dein Baby und du hältst uns alle so zurück, als wenn wir für dich Luft sind“, kritisiert sie Loredana scharf. Es sind harte Worte, die aber ihre Wirkung erzielen. „Wenn ich sehe, dass Mama wegen mir anfängt zu weinen, dann tut mir das schon weh“, zeigt sich die angehende medizinische Fachangestellte einsichtig, „Es war ja auch mein Fehler, deswegen muss ich dann einfach die Initiative ergreifen und mich entschuldigen.“

Weil Loredana sie nicht zu ihrem Besuch beim Frauenarzt mitgenommen hat, fühlt sich Silvia Wollny ausgeschlossen – und bricht in Tränen aus. © Screenshot/RTL+/Die Wollnys/Folge vom 8. März 2023 (Fotomontage)

Nachdem Loredana Silvia um Verzeihung gebeten hat und die beiden ihre Ultraschallbilder bestaunen, scheinen sich die Wogen auf erste geglättet zu haben. Ob es dabei bleibt – und ob Loredana sich in Zukunft anders verhält – bleibt aber noch abzuwarten. Zuletzt gab es Grund zur Sorge um die Wollny-Chefin, denn Silvia Wollnys rechter Arm war gelähmt. Verwendete Quellen: RTL+/Die Wollnys/Folge vom 8. März 2023, vogue.com