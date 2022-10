„Hat beim ersten Mal geklappt“: Pietro Lombardis Freundin wurde beim ersten Versuch schwanger

Laura und Pietro erwarten einen Sohn zusammen. © Instagram/Laura Maria Rypa & Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun verrieten sie im Podcast, dass Laura beim ersten Versuch schwanger geworden ist.

Die On-Off Beziehung von Pietro Lombardi (30) und seiner Freundin Laura (26) hat in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Doch nun erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind und die Beziehung scheint stärker als jemals zuvor. Jetzt haben die werdenden Eltern in ihrem Podcast „Laura und Pietro - ON OFF“ verraten, es „hat beim ersten Mal geklappt“.

Denn Laura hatte ihren Liebsten informiert, dass sie ihre fruchtbaren Tage habe - daraufhin haben die beiden direkt losgelegt. Denn das Baby ist ein absolutes Wunschkind!

Doch das ist nicht alles, denn kurz bevor die beiden von der Schwangerschaft erfuhren, haben sie sich noch heftig gestritten. Dieser Streit war so krass, dass zwischen den beiden sogar Funkstille herrschte. Doch als Laura dann bemerkte, dass sie schwanger ist, rief sie sofort ihren Pietro an. Der erinnert sich im Podcast noch genau an den Moment: „Wir sind am Essen und auf einmal klingelt mein Telefon“.

Laura erzählt es ihrem Pietro am Telefon: „Amo, ich bin schwanger!“

Laura schaffte es erst nicht, etwas zu sagen. Doch dann meint sie weinend: „Amo, ich bin schwanger!“ Im Podcast erzählt die werdende Mutter über den Anruf: „Ich habe angefangen zu heulen! Also vor Freude, aber auch irgendwie… ich wusste nicht, mit der Situation umzugehen.“ Doch die Freude ist riesig und die Schwangerschaft scheint die beiden zusammen geschweißt zu haben.