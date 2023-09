Charlène von Monaco: Warum sie ihr Instagram-Profil wirklich gelöscht hat

Von: Susanne Kröber

Ohne vorherige Ankündigung verschwand im August Charlène von Monacos privater Instagram-Account von der Bildfläche. Warum dieser gravierende Einschnitt nötig war, erklärt die Fürstin im Interview.

Monaco – Palais Princier de Monaco. So heißt der offizielle Instagram-Account der Fürstenfamilie. Dort gibt es offizielle Bilder von Empfängen und Veranstaltungen zu sehen. Nett – aber nicht wirklich spannend. Interessant wird es auf dem privaten Account von Charlène von Monaco (45). Oder besser gesagt: wurde. Denn seit August gibt es ihren privaten Account nicht mehr. Warum nur?

Fans rätseln: Hat Charlène von Monaco genug von Social Media oder hat der Palast seine Finger im Spiel?

Kommentarlos und Völlig überraschend wurde Charlène von Monacos Instagram-Account deaktiviert, was zu zahlreichen Spekulationen führte. Wollte der monegassische Palast besser kontrollieren, was die Ehefrau von Fürst Albert II. mit der Welt teilt? Oder hatte Charlène nach den anhaltenden Diskussionen um ihre Ehe vor, sich eine Social-Media-Auszeit zu gönnen? Im Interview mit der südafrikanischen Nachrichtenseite News24 äußert sich Charlène jetzt selbst zu den Gerüchten um ihr stillgelegtes Instagram-Profil.

In der Vergangenheit habe sie sich dazu entschieden, auch persönliche Ereignisse in den sozialen Netzwerken zu teilen, doch damit hätte sie schlechte Erfahrungen gemacht, so Charlène von Monaco. „Die Leute haben die Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und verzerrt“, erklärt sie gegenüber News24 ihre Beweggründe. Vor allem das Wohl ihrer Kinder Jacques und Gabriella stehe dabei im Vordergrund.

Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich die Privatsphäre der Zwillinge schützen möchte. Ich muss nicht mehr Teil der Instagram-Welt sein.

Charlène von Monaco: Private Fotos der Zwillinge nur noch auf dem offiziellen Palast-Account

Im Gespräch mit Nachrichtenplattform gab die gebürtige Südafrikanerin Charlène auch ungewohnt offene Einblicke in ihr Privatleben. Sie nahm sogar zu den kursierenden Trennungsgerüchten Stellung. „Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung und ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend“, offenbart die ehemalige Profi-Schwimmerin. „Ich kann einfach nicht verstehen, woher sie kommen. Mir kommt es so vor, als ob bestimmte Medien oder Leute sehen wollen, dass wir uns trennen.“

Zuletzt zeigten sich Albert und die wieder erblondete Charlène vermehrt gemeinsam in der Öffentlichkeit und wirkten dabei glücklich und gefestigt. Schade, dass die Fürstin solche Eindrücke nun nicht mehr selbst mit ihren Followern teilen mag. Auf süße Fotos der Zwillinge müssen die Royal-Fans aber dennoch nicht verzichten. So veröffentlichte der monegassische Palast am ersten Schultag nach den Sommerferien ein Bild der vierköpfigen Fürstenfamilie bei Instagram, während Charlène von Monaco eine große Neuerung für Jacques und Gabriella enthüllte. Verwendete Quellen: news24.com, Instagram