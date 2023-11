Unerwartete Rolle: Prinz Harry hat einen neuen Job

Von: Annemarie Göbbel

Während in puncto Karriere um Meghan Markle stets viel Wirbel gemacht wird, gibt es bei Prinz Harry Konkretes zu berichten. Seiner Afrikaliebe verdankt er jetzt einen neuen Job.

Montecito – Meghan Markle (42) könnte bald als Influencerin Millionen scheffeln, andere vermuten bei ihr die treibende Kraft, die den nächsten Millionendeal für die Familie Sussex an Land zieht. Andere sehen in ihr gar die künftige US-Präsidentin. Es wird zwar viel geredet, doch Taten folgten bisher keine. Ganz anders sieht das bei Prinz Harry aus.

Afrika liegt Harry am Herzen, seine ersten Besuche auf dem Kontinent gehen in seine Kindheit zurück

Ein Blick auf die Webseite africanparks.org lässt alle Zweifel schwinden: Prinz Harry (39) ist offiziell zum Vorstandsmitglied der Naturschutzorganisation African Parks ernannt worden. Seit 2016 arbeitet der zweifache Vater eng mit der Organisation zusammen und wurde dort in den vergangenen sechs Jahren als deren Präsident geführt.

Das ist ein beachtlicher Aufstieg. Wurde er 2016 (damals 32 Jahre alt) noch bei der Umsetzung seines Engagements in Malwi milde als „Elefanten-Schubser“ betitelt, als er dabei half, 500 der grauen Riesen betäubt zu markieren oder mit bloßen Händen zu schieben oder zu ziehen, sodass die grauen Mehrtonner die Aktion unbeschadet überstehen konnten. Der Naturschutz blieb Prinz Harrys Herzenssache.

Prinz Harry habe dauerhafte Veränderungen für Menschen und Orte bewirkt

Zuletzt war er 2022 Co-Gastgeber einer Gruppe offizieller US-amerikanischer Naturschützer und Philanthropen, die geschützte Wildtiere und Naturschutzgebiete unter dem Einsatz von African Parks in Sambia, Mosambik und Ruanda besichtigten. Der Aufstieg bei African Parks Network lässt auch Prinz Harrys andere Engagements seriöser erscheinen.

So bekommt seine Reise nach New York, zu der Meghan Markle und Prinz Harry geflogen waren, um den Welttag der psychischen Gesundheit bei einem Gesundheitsgipfel zu begehen, einen viel seriöseren Anstrich. Denn das Paar setzt sich seit langem für Online-Sicherheit ein und versucht, Social-Media-Plattformen in diesem Punkt besonders für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Doch war dabei das Interesse an Markles Outfits größer als der Inhalt ihrer Reden. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, africanparks.org