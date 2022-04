„Hat im Ziel auf mich gewartet“: Joey Kelly überrascht Sohn Luke bei Marathonlauf

Joey Kelly ist seit Jahren für seine sportlichen Leistungen bekannt. Sein Sohn Luke tritt jetzt in seine Fußstapfen. (Fotomontage) © Instagram/Luke Kelly

Sportliche Kelly Family! Joey Kelly hat seinem Sohn Luke eine ganz besondere Überraschung bereitet.

Hamburg – Er wurde als Mitglied der legendären „Kelly Family“ berühmt, doch seit einigen Jahren ist Joey Kelly (49) eher aufgrund seiner sportlichen Höchstleistungen bekannt. Mehrfach nahm der Ex-Musiker am kräftezehrenden Iron Man teil, in vergangenen Interviews berichtete er außerdem über seine abenteuerlichen Reisen in einem spärlich ausgerüsteten Van. Auf seinen Trips war auch Joeys Sohn Luke (21) regelmäßig mit von der Partie. Das Duo teilt aber nicht nur die Leidenschaft fürs Backpacking: Seit einiger Zeit tritt Luke in die Fußstapfen seines Vaters und versucht sich als Amateursportler.

Zuletzt nahm der Kelly-Spross am „Haspa Marathon“ in Hamburg teil. In zwei Stunden und etwa 45 Minuten absolvierte er die gut 42 Kilometer — eine echte Meisterleistung. Eigentlich ging Luke davon aus, dass er nach der Überquerung der Ziellinie alleine seinen Erfolg feiern würde, doch Papa Joey ließ es sich nicht nehmen, am Ende der Strecke auf seinen Sohnemann zu warten. Für Luke war das eine echte Überraschung, wie er jetzt in einem neuen Instagram-Beitrag verriet.

Luke Kelly bedankt sich auf Social Media bei seinem Vater Joey für die Unterstützung

In seinem Beitrag schreibt Luke, dass er immer auf seinen Vater Joey Kelly zählen kann. „Mein Dad hat im Ziel auf mich gewartet, ohne dass ich es wusste“, beginnt er seinen Post, „danke, danke, danke! An meinen Vater, der mich immer unterstützt, an meinen Trainer Thomas Eickmann, der die ganze Zeit an meiner Seite war, und an meine restliche Familie, die immer hinter mir steht.“

An den dazugehörigen Fotos ist schnell zu erkennen, wie viel Luke sein Marathonerfolg bedeutet. Der erste Schnappschuss zeigt ihn jubelnd beim Überqueren der Ziellinie, während das zweite und dritte Foto Joey und seinen Sohn gemeinsam zeigen. Gerührt liegen die beiden sich in den Armen, der Stolz des 49-Jährigen ist auf dem Bild keinesfalls zu übersehen. Auch in der Kommentarspalte wird schnell deutlich, dass die gesamte „Kelly Family“ hinter Luke steht. Unter anderem Angelo Kelly (40) und dessen Sohn Gabriel Kelly (20) gratulierten ihrem Verwandten zu seiner Leistung.