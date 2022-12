„Der hat Menschen verarscht“: Cathy Hummels entsetzt über Boris Beckers frühzeitige Knast-Entlassung

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Cathy Hummels teilt in ihrem neuen Podcast gegen Boris Becker aus. Ihrer Meinung nach, hätte der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Tennisstar seine Strafe vollständig absitzen sollen.

Dubai - Cathy Hummels (34) ist unter die Podcaster gegangen. Gemeinsam mit Comedian Matze Knop (48) bespricht sie in „sHitstorms“ die ihrer Meinung nach wichtigen aktuellen Themen. Schon in der ersten Folge beweist die Moderatorin, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und teilt ordentlich gegen Ex-Häftling Boris Becker (55) aus.

Boris Becker vorzeitig aus dem Gefänsnis entlassen

Der Wimbledon-Sieger war im Januar 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Doch bereits nach knapp acht Monaten in einem Londoner Gefängnis kam Boris Becker vor wenigen Tagen frei, kehrte nach Deutschland zurück und gab in einem exklusiven Interview bei Sat.1 intime Einblicke in seine Zeit hinter schwedischen Gardinen.

Cathy Hummels findet, Boris Becker hätte nicht vorzeitig aus der Haft entlassen werden sollen © IMAGO / Sven Simon & Sat.1

Wie zu erwarten rief das Interview mit Steven Gätjen Boris Beckers selbsternannten Erzfeind Oliver Pocher (44) auf den Plan. Der machte den ehemaligen Tennisstar in seinem Podcast so richtig fertig. Doch auch die Neu-Podcasterin Cathy Hummels hat zu Becker so einiges zu sagen.

Cathy Hummels teilt gegen Boris Becker aus

Sie befürchtet, dass die Tennislegende aufgrund ihrer Berühmtheit eine Sonderbehandlung erfahren habe. „Ich mag das überhaupt nicht, wenn man nur, weil man berühmt oder bekannt ist, mit Samthandschuhen angefasst wird. Weil das ist ein Verbrechen, was er gemacht hat. Deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass er das absitzen muss.“

Stars hinter Gittern: Diese Promis waren im Gefängnis Sean Penn („Mystic River“, 62) Robert Downey Jr. („Avengers“, 57) Martha Stewart (US-amerikanische Star-Köchin, 81) Mike Tyson (Box-Legende, 56) Lindsay Lohan („Freaky Friday“, 36) Mark Wahlberg („Departed“, 51)

Doch nicht nur das. „Er hat viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht und das gehört sich einfach nicht!“ Boris Becker habe Menschen ruiniert, redet sich Cathy Hummels in Rage. „Das muss man absitzen! [...] Warum kommt der denn jetzt früher raus?“ will die Ex-Frau von Fußballweltmeister Mats Hummels wissen.

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

Nach der Scheidung von Ex-Mann Mats gönnt sich Cathy Hummels nun eine Auszeit und hat Deutschland verlassen. Verwendete Quellen: „sHitstorms“ (Spotify, Folge vom 24.12.2022)