„Hat mich oft niedergemacht“: Schlagerstar Melissa Naschenweng durchlitt toxische Beziehung

Teilen

Für Melissa Naschenweg läuft es beruflich glänzend. In Liebesdingen wurde die österreichische Schlagersängerin bislang eher enttäuscht. (Fotomontage) © IMAGO/Just Pictures &

Für Melissa Naschenweg läuft es beruflich glänzend. In Liebesdingen wurde die österreichische Schlagersängerin bislang eher enttäuscht.

Im Leben läuft es für die wenigsten Menschen in allen Bereichen rund. Das verhält sich auch bei Melissa Naschenweng (32) nicht anders. Während sie mit ihrem Album „Glück“ in mehreren deutschsprachigen Ländern die Charts erklimmt und im nächsten Jahr sogar im Kino zu sehen sein wird, blieb das private Liebesglück für die Blondine bisher aus.

Der Bild erzählte die Newcomerin, dass sie bisher noch nicht so viel Erfolg in der Liebe hatte: „Ich hatte bisher vier ernsthafte Beziehungen, von denen die längste gerade mal zwei Jahre gehalten hat. Der Mann fürs Leben ist mir noch nicht begegnet.“ Dabei habe sie schon so viel Liebeskummer gelitten, dass es für ein ganzes Buch reichen würde. Melissa erklärt: „Ich habe Männer angezogen, die mich klein halten wollten und Selbstzweifel in mir ausgelöst haben.“

Schlagerstar Melissa Naschenweng war mal mit einem „Egomanen“ zusammen

Eine wirklich schlimme Erfahrung war für sie eine toxische Beziehung, die nun zum Glück in der Vergangenheit liegt. Melissa erklärt: „Ich war mal mit einem Egomanen zusammen, der mich oft niedergemacht hat. Ich habe das zugelassen, weil ich als Trennungskind immer starke Verlustängste hatte. Irgendwann habe ich mich dann aus dieser toxischen Beziehung gelöst.“

Schlagerstar Melissa Naschenweng war mal mit einem „Egomanen“ zusammen © IMAGO/Daniel Scharinger

Doch auch, wenn der Richtige noch auf sich warten lässt, so schaut die „I steh auf Bergbauernbuam“-Sängerin doch optimistisch in die Zukunft. Die Zeiten von Angst und Unsicherheit sind vorbei: „Ich habe jetzt so viel Selbstvertrauen, dass ich einen Doppel-Alpha-Typen als Mann bräuchte“, beschreibt sich Melissa selbst. Sie sehe sich als traditionellen Menschen, „der an die große Liebe glaubt, heiraten und Kinder haben möchte.“