Hat sich Sophia Thomalla heimlich verlobt? Verdächtiger Ring am Finger

Hat sich Sophia Thomalla etwa verlobt? © Instagram: sophiathomalla

In einem ihrer letzten Instagram-Post sorgt Sophia Thomalla nun mit einem verdächtigen Ring am Finger für Gesprächsstoff. Haben sich die TV-Schönheit und der Tennis-Star etwa verlobt?

Paros-Sophia Thomalla (32) ist gerade in Griechenland um die neue Staffel „Are You The One“ zu moderieren. Auf Instagram postet sie fleißig schöne Schnappschüsse von dem traumhaften Urlaubsziel. Jetzt schauten die Fans bei einem ihrer letzten Bilder aber etwas genauer hin. Der Grund dafür: ein großer Diamant prangt an ihrem Ringfinger! Hat sich der TV-Star etwa verlobt?

Seit einigen Monate datet Sophia den 25-Jährigen Tennisspieler Alexander Zverev. Beide Stars scheinen seitdem unzertrennlich. Sophia begleitet ihn oft zu seinen Spielen und auch auf dem roten Teppich treten die beiden gemeinsam auf. Im April verrät der Tennisstar gegenüber der “Gala“ bei einem Event: “Das ist immer schön, wenn sie dabei ist, es ist toll, so eine Freundin zu haben, die einen da komplett unterstützt“. Die beiden scheinen glücklicher also nicht sein zu können. Vielleicht hören deshalb einige bereits die Hochzeitsglocken klingeln.

Fans im Schulterpolster-Fieber

Der dicke Klunker kann jedoch nicht die Aufmerksamkeit von Sophias restlichem Outfit ablenken. Die Moderatorin trägt in dem Post einen neon grünen Blazer mit breiten Schulterpolstern. Ein Fan ist total begeistert von der Farbe:“ Sehr hübsch und grün steht dir echt sehr“. Eine andere Userin freut sich über die Schulterpolster:“ Sind Schulterpolster wieder modern? Sieht gut aus“