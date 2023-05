Das hat kein ZDF-Zuschauer im TV gesehen: Backstage-Video von „Giovanni Zarrella Show“

Von: Elena Rothammer

Mit seiner eigenen ZDF-Sendung begeistert Giovanni Zarrella ein Millionenpublikum. Im Netz gewährte der Moderator einen Blick hinter die Kulissen der „Giovanni Zarrella Show“.

Berlin – Am 22. April 2023 lief zum siebten Mal die „Giovanni Zarrella Show“. Der Gastgeber Giovanni Zarrella (45) begrüßte dabei Promis wie Howard Carpendale (77), Ben Zucker (39), Santiano, Eloy de Jong (50) oder auch Maite Kelly (43). Der ehemalige Bro‘Sis-Star selbst performte ebenfalls für sein Publikum. Im Netz zeigte er jetzt sogar, wie es bei der Produktion backstage aussah.

Proben und Umarmungen – bei der „Giovanni Zarrella Show“ herrscht ein herzlicher Umgang

In einem Instagram-Video präsentierte der Moderator, wie die Vorbereitungen für die „Giovanni Zarrella Show“, bei der unter anderem Maite Kelly ohne Roland Kaiser performte und Kritik erntete, für ihn aussahen. „14.22 Uhr. In sechs Stunden ist Showtime. Wincent Weiss ist gerade am Proben, mit dem habe ich gleich ein Duett. Wir haben uns heute erst zum ersten Mal getroffen“, berichtete Giovanni seinen Followern. Gleichzeitig ist zu sehen, wie er zahlreiche seiner Gäste, wie etwa Wayne Carpendale, in die Arme schließt.

Von Wincent Weiss (30) scheint Giovanni Zarrella aber recht angetan zu sein. „Ich habe gerade die Oberarme von Wincent Weiss gesehen und mich entschieden, doch meine Jacke anzulassen beim Auftritt“, scherzte der Moderator nach der Probe. Kurz darauf durfte er sich aber sogar auch über ein Kompliment seitens des „Feuerwerk“-Interpreten freuen. „Gut riechst du“, merkte Wincent an. Anschließend ist Giovanni in mehreren Sequenzen gut gelaunt mit seinen Gästen auf der Bühne oder lachend im Gespräch zu sehen.

Wann kommt die „Giovanni Zarrella Show“ zurück? Am 22. Juli dürfen sich die Fans des großen Musikevents schon wieder freuen. Dann geht die „Giovanni Zarrella Show“ in die achte Runde. Dieses Mal wird Giovanni Zarrella seine Gäste in der Dortmunder Westfalenhalle in Empfang nehmen. Die Acts wurden noch nicht verraten, doch bestimmt wird auch der Entertainer selbst wieder auf der Bühne stehen und einige Hits aus seinem Album „Per Sempre (Edizione Da Capo)“, das am 5. Mai erscheinen wird, zum Besten geben.

Giovanni Zarrella denkt emotional an sein Show-Debüt

Bei den Proben mit einigen Tänzern kommt es sogar zu einem emotionalen Moment. Er und seine Crew denken an die erste Show am 11. September 2021 zurück, die ebenfalls im Berliner Velodrom stattgefunden hatte. Seither ist er eng mit seinem Team zusammengewachsen. „Diese Zuversicht, die ich spüre, wenn ich in eure Augen sehe. Ich weiß, dass ihr da seid. Ihr seid für mich da, ihr lasst mich leuchten“, lobte er seine Choreografen

Am Ende des Videos ist Giovanni Zarrella rundum glücklich nach der Show zu sehen. „Ein unvergesslicher Abend. Viele schöne Momente, ich kann gar nicht sagen, was der schönste war. Es ist wie ein Rausch“, schwärmte er rückblickend. Die Quote war im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben allerdings recht gering. Inzwischen gibt es im ZDF-Programm mit dem Serien-Event „Der Schwarm“ sogar neue Konkurrenz für die „Giovanni Zarrella Show“. Verwendete Quellen: Instagram / giovannizarrella