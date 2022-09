Riccardo Simonetti zu queer für den ZDF-Fernsehgarten? Oli P. verteidigt den Entertainer

Hater finden, Riccardo Simonetti sei zu queer für den ZDF-Fernsehgarten. Oli P. nimmt nun via Instagram Stellung und steht für den Entertainer ein. (Fotomontage) © IMAGO/Fotostand & Instagram/Riccardo Simonetti

Riccardo Simonetti teilt ein Hass-Kommentar nach Co-Moderation im ZDF-Fernsehgarten. Oli P. nimmt via Instagram Stellung und steht für den Entertainer ein.

Berlin – Riccardo Simonetti (29) veröffentlicht auf seinem Instagram-Profil ein Hass-Kommentar, der ihn nach seiner Co-Moderation an der Seite von Andrea Kiewel (57) im „ZDF-Fernsehgarten“ erreichte. „Muss das sein?“, leitet der Verfasser seine Zeilen ein. Jeder dürfe seine Vorliebe leben, wo und wie er wolle, aber in einer „Familiensendung“ habe der Entertainer nichts verloren, findet der Verfasser Ralf und schreibt: „Dieses Regenbogengedöns muss einfach in dieser Form nicht sein, weil es halt für manche/viele nicht die Normalität ist“.

Riccardo Simonetti, der sich gegen Homophobie wehrt, nimmt den Kommentar als Anlass, um ein deutliches Statement an seine Hater zu richten. „Ich würde den Ralfs dieser Welt gerne so viel mit auf den Weg geben, weil ich leider feststellen muss, wie viele es von ihnen noch gibt“, schreibt der 29-Jährige und klärt Ralf auf, dass seine vermeintliche Toleranz pure Homophobie sei.

Oli P. unterstützt Riccardo Simonetti: „Was ist denn schon normal…?“

Starke Worte, für die es über 20 Tausend Likes und auch viel prominenten Zuspruch gibt. Moderator Dominik Porschen kommentiert unter anderem: „Danke für die Worte und deinen alltäglichen Kampf für Sichtbarkeit und Normalität. Ich gebe die Hoffnung nicht auf“. Und auch Sängerin Sandy Mölling äußert sich in den Kommentaren und klopft Riccardo sinnbildlich auf die Schulter: „Ich habe den größten Respekt für deine Geduld mit solch engstirnigen, homophoben Menschen“.

Nun stellt sich auch Sänger und Schauspieler Oli P. (44) öffentlich auf Riccardos Seite und teilt den Beitrag des Entertainers in seiner eigenen Instagram-Story mit den Worten „Mach bitte immer weiter so!“. Außerdem nimmt der Ex-GZGZ-Star selbst Stellung zum Thema Normalität und stellt die Gegenfrage „Was ist denn schon normal…?“ und kategorisiert einfach anders. Für ihn gebe es auf der einen Seite nur „festgefahren, veraltet, respektlos, unemphatisch und rückständig“ und auf der anderen Seite „frisch, ehrlich, offen, durchlässig und echt“. In welcher Kategorie Oli Petszokat Ralf und Gleichgesinnte sieht, ist an dieser Stelle wohl rhetorisch. Abschließend bedankt sich der TV-Star bei Riccardo Simonetti und ermutigt ihn weiterzumachen: „Zieh durch!“