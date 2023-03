„Hatte Angst, zur Schule zu gehen“: Lola Weippert packt über Mobbing aus

Lola Weippert wurde früher so übel gemobbt, dass sie Angst hatte, zur Schule zu gehen. Noch heute kämpft die Moderatorin mit den Folgen dieser schlimmen Zeit.

Stuttgart– Heute steht Lola Weippert (26) selbstbewusst vor der Kamera und moderiert beliebte TV-Formate vor Millionen vor Menschen. Auch via Instagram erfreut sich die 26-Jährige großer Beliebtheit und inspiriert täglich mit ihren Schnappschüssen und Videoclips über 500.000 Fans. Beliebt war die Beauty aber nicht immer. Ihre Kindheitserinnerungen sehen in der Tat nicht so rosig aus, wie Weippert in ihrer Instagram-Story mit ihren Followern teilt.

Lola musste sich durch eine schwere Schulzeit kämpfen, denn die Stuttgarterin wurde übel gemobbt – ein normaler Schulalltag war so kaum möglich. Via Instagram öffnet sich das TV-Gesicht ihren Followern und erinnert sich: „Ich wurde krass in der Schule gemobbt. Ich hatte Angst, zur Schule zu gehen.“ Eine Zeit, die nicht spurlos an einem vorbeizieht. Das bestätigt die junge Moderatorin auch in ihrer Instagram-Story: „Das Mobbing hat definitiv was mit mir gemacht“.

Traumatische Erlebnisse: In neuen Gruppen fühlt sich Lola Weippert noch immer erst unwohl

Und noch heute kämpft Lola Weippert mit den Folgen dieser traumatischen Zeit: „Ich habe da einfach Dinge erlebt, die noch heute dazu führen, dass ich zum Beispiel, wenn ich an Gruppen vorbeigehe und die lachen, dass ich denke, sie würden über mich lachen“, offenbart die ehemalige BigFM-Moderatorin via Instagram. „Das sind Dinge, die so tief in mir verankert sind“, so Lola weiter. Neue Leute kennenzulernen und vor allem zu Gruppen neu zuzustoßen, ist für den sympathischen TV-Star aufgrund ihrer Erlebnisse noch immer schwer. Sie fühle sich immer erst unwohl, gesteht die „Prince Charming“-Moderatorin weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lola zum Thema Mobbing öffnet. Bereits vor gut einem Jahr teilte die Schönheit erstmals via Instagram, dass sie früher heftig gemobbt wurde. Die 26-Jährige offenbarte, dass sie ihr Pausenbrot teilweise auf der Toilette gegessen habe, um ihren Peinigern zu entkommen. Mit dem Teilen ihrer Erfahrungen möchte die „Temptation Island“-Moderatorin anderen Mut machen und ihnen Durchhaltevermögen geben. „Nicht ihr seid das Problem, sondern die anderen, die so ekelhaft mit euch umgehen“, lauten Lolas ermutigende Worte an ihre Fans und: „Bitte bleibt stark und knickt nicht ein, ihr schafft das.“