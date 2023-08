„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam abserviert: Sie hatte genug von seinen leeren Versprechungen

Till Adams Liebesglück ist wieder vorbei. Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer gibt bekannt, dass mit Johanna alles vorbei ist. Trübsal blasen will der 34-Jährige deshalb aber nicht.

Kiel – Till Adam (34) ist Single – schon wieder! Der einstige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer hatte in den vergangenen Jahren kein Glück mit seinen Partnerinnen. 2020 nahm er mit seiner damaligen Liebsten Hanna Annika Möller (25) an „Temptation Island“ teil – ihre Beziehung überstand die Probleme jedoch nicht. Ein Jahr später zeigte er sich bereits mit Johanna (23), sie sollte die Frau fürs Leben sein. Doch wie Adam im Gespräch mit „bild.de“ jetzt bekannt gibt, ist auch mit ihr alles vorbei.

„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam gibt zu: Party machen ging vor – Sie fühlte sich vernachlässigt

Gleich zu Beginn gibt er jedoch Entwarnung – die Beziehung habe nicht im Streit geendet. „Es war einfach so, dass ich oft Versprechungen gemacht habe, dass wir meistens samstags oder sonntags was machen, ich dann aber am Freitag mit meinen Jungs unterwegs war und dementsprechend die Party mal ein bisschen länger ging“, gesteht der 34-Jährige offen. Da Adam nach seinen Feiernächten „nicht mehr gesellschaftsfähig“ gewesen sei, habe Johanna irgendwann die Reißleine gezogen: „Irgendwann war es ihr dann zu viel und sie hat gesagt, dass sie das so nicht mehr fortführen kann und dann hat sie die Beziehung beendet.“

Für Till Adam vermutlich ein ziemlicher Schock. „Mir geht es Scheiße, weil ich eigentlich gedacht habe, dass sie die Frau ist und ich nicht mehr weitergucken muss“, erzählt er weiter. Er habe die schönen Dinge in seiner Beziehung als „selbstverständlich“ erachtet. „Ich merke, dass Sachen, die selbstverständlich waren, viel schöner sind als die Freiheiten, die ich jetzt habe“, gibt er nun zu. Aus seinem Verhalten scheint er gelernt zu haben. Seit der Trennung habe er seinen Lebensstil verändert. Er verzichte nun häufiger auf Alkohol, gehe nicht mehr jedes Wochenende feiern.

Nach Trennung: „Bauer sucht Frau“-Star Till Adam übt sich in Verzicht

Trotz Trennung habe Johanna angeblich sehen wollen, ob sich Till Adam wirklich verändert habe. Ein Liebescomeback habe sie nicht ausgeschlossen. Doch seine Maßnahmen sollen ihr schlussendlich nicht ausgereicht haben. Die Beziehung scheint nun endgültig vorbei zu sein. Seit der Trennung habe Adam sich nicht nach anderen Frauen umgesehen, auch auf Sex habe er verzichtet. „Das ist für meine Verhältnisse schon ungewöhnlich“, betont der Muskelmann.

Till Adams Liebesglück ist wieder vorbei. Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer gibt bekannt, dass mit Johanna alles vorbei ist. Trübsal blasen will der 34-Jährige deshalb aber nicht. (Fotomontage) © Instagram/Till Adam

Dennoch möchte er seiner Ex nicht lange hinterhertrauern. Er wisse, dass das Leben weitergehen müsse. Mit den Trennungsnews ging er nun an die Öffentlichkeit, damit es wieder einfach werde, neue Leute kennenzulernen. Dieses Mal scheint er jedoch nach einem anderen Typ Frau zu suchen - mit Blondinen hatte er in der Vergangenheit kein Glück. Und der Rat seiner Mama lautet: „Nimm doch mal was anderes und auch nicht immer solche jungen Hüpfer.“

Apropos „Bauer sucht Frau": Schon bald geht Inka Bause bei „Bauer sucht Frau International" Landwirten im Ausland bei der Partnersuche zur Hand. Nun verriet die Moderatorin nicht nur Details, sondern zeigte auch die Menschen hinter der Kamera.