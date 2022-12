„Hatte Todesangst“: Mann hält „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Holz Pistole an Kopf

Teilen

Julia Holz hat eine Tochter. © Instagram/Julia Holz

Auswanderin Julia Holz erzählt auf Instagram von einem schrecklichen Ereignis. Die 36-jährige wurde erpresst und mit einer Waffe bedroht.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Holz (36) wurde mit einer Waffe bedroht. Die Influencerin lebte von 2005 bis 2015 auf Mallorca und wurde bei dem Umzug auf die Sonneninsel von der TV-Show begleitet. Mittlerweile lebt sie wieder in Deutschland. Doch es ereilte sie ein Schicksalsschlag: Die Diagnose Krebs. Den Kampf gegen diesen hat die 36-jährige im Herbst 2021 erfolgreich gewonnen. Nun verrät die Auswanderin von einer weiteren traumatischen Erfahrung in ihrem Leben.

In ihrer Instagram Story eröffnete Julia Holz eine Frage-Antwort-Runde. Einer ihrer Fans wollte wissen: „Ist dir mal was Schlimmes auf Mallorca passiert?“ Die Antwort von der Influencerin ist überraschend heftig: „Ich hatte damals einen Typen kennengelernt, der mich bei Goodbye Deutschland gesehen hatte und sprach mich auf meiner Arbeit nett an. Als Freund. Er gab sich als wohlhabend und nett aus und wir verstanden uns super. Bis sich herausgestellt hat, dass er ein gesuchtes, steuerhinterziehendes Monster war. Er hatte sich auch mit einem falschen Namen und als eine andere Person ausgegeben.“

Sie verrät keine Details über die Erpressung

Julia schreibt weiter: „Eigentlich eine lange Geschichte“. Daher ist nicht klar, wie es dann zum Folgenden kam: „Ich hatte eine Pistole am Kopf und wurde erpresst, um meinen Mund zu halten. Und ich hatte Todesangst, dass ich sterbe.“ Doch die Geschichte ging glücklicherweise gut für die Influencerin aus, auch wenn sie keine Details verriet: „Zum Glück hatte ich viel Glück!“ Es bleibt ungeklärt, womit die 36-jährige erpresst wurde und ob der unbekannte Mann belangt wurde.