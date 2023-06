„Hauptsache krieg‘ nen Schnaps“: Sandra Maischberger spricht über „Verstehen Sie Spaß“-Auftritt

Moderatorin Sandra Maischberger hat in Barbara Schönebergers Podcast verraten, wie es ihr ging, als sie für „Verstehen Sie Spaß?“ hereingelegt wurde.

Berlin – „Es war so ein Schock für mich, bei dir in dieser Sendung aufzutauchen“, gibt Moderatorin Sandra Maischberger (56) rückblickend zu, als sie mit Kollegin Barbara Schöneberger (49) in der neuesten Ausgabe (19. Juni) deren Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ über die Samstagabend-Show „Verstehen Sie Spaß?“ spricht. Dort war sie 2022 zu Gast – und wurde ordentlich hereingelegt.

„Vertrauen in die Menschheit verloren“: Schöneberger und Maischberger über „Verstehen Sie Spaß?“

„Hauptsache ich krieg ‘nen Schnaps und darf mich irgendwo hinsetzen“, fügt Sandra Maischberger hinzu, habe sie damals gedacht. „An dem Tag hast du das Vertrauen in die Menschheit verloren“, freut sich ihre Gastgeberin Barbara Schöneberger daraufhin auch heute noch diebisch.

Die Sendung wurde im Oktober 2022 ausgestrahlt. Lockvogel war die gemeinsame Agentin der Moderatorinnen, die Maischberger zum Singen für den guten Zweck in eine TV-Show schickte. Doch der Taxifahrer, der Maischberger von Zuhause abholte, um sie zum Ort des Geschehens zu bringen, trieb sie mit langatmigen Gesprächen, unnötigen Unterbrechungen und einer vorgetäuschten Autopanne zur Weißglut. Das gab Maischberger gerne zu.

„Verstehen Sie Spaß?“ - die nächsten Shows

Auch in den nächsten Ausgaben der Samstagabend-Show „Verstehen Sie Spaß?“ werden wieder zahlreiche Promis hereingelegt, so viel ist sicher. Wer sich den Spaß nicht entgehen lassen will, für den kommen hier die schon mal die Sendungstermine: 15. Juli (Aufzeichnung), 7. Oktober (Live aus Berlin), 16. Dezember (Aufzeichnung).

Daran wird sie sich noch lange erinnern: Sandra Maischberger wurde bei „Verstehen Sie Spaß?“ veräppelt. © Screenshot/ARD/Verstehen Sie Spaß?; dpa | Jörg Carstensen

Mittlerweile ist Barbara Schöneberger bei „Verstehen Sie Spaß?“ fester Bestandteil. In ihrem Podcast verriet sie nun, dass sie bei TV-Shows keinen BH trägt. Verwendete Quellen: Barbaradio.de, das Erste