„Hauptsache vermarkten“: Estefania Wollny wegen Auftritt mit Casey und Emory kritisiert

Estefania Wollny stand mit ihren Neffen Casey und Emory auf der Bühne. Im Netz erhielt sie dafür harsche Kritik. (Fotomontage) © Instagram/estefaniawollny21

Ratheim – Estefania Wollny (21) will eine eigenständige Karriere starten. Nachdem sie ursprünglich an der Seite ihrer zahlreichen Geschwister in der familieneigenen Reality-Show „Die Wollnys“ Bekanntheit erlangte, will die Tochter von Matriarchin Silvia Wollny (58) jetzt ebenso wie ihre Mutter als Schlagersängerin durchstarten. Bei einem kürzlichen Auftritt erhielt sie dafür Unterstützung von ihren Neffen Casey und Emory (beide 1). Die Zwillinge ihrer Schwester Sarafina Wollny (28) tanzten gemeinsam mit ihrer Tante auf der Bühne der Veranstaltung. Im Nachhinein kam das nicht bei allen Wollny-Fans gut an.

Auf Instagram teilte Estefania Wollny ein Video ihrer Performance, zu dem sie schrieb: „Vielen Dank an alle, die da waren. Emory und Casey haben als Tänzer alles gegeben und ich fand’s extrem schön und süß.“ Während zahlreiche Instagram-Nutzer Estefanias Meinung in der Kommentarspalte teilten, gab es allerdings auch kritische Stimmen: Einige Follower unterstellten der Nachwuchssängerin, dass sie die Kleinkinder nur zu Promotionzwecken für sich tanzen ließ.

Estefania Wollnys Instagram-Follower kritisieren den Umgang mit ihren Neffen

„Kinder haben auf der Bühne nix zu suchen“, schrieb beispielsweise eine Userin unter das Video von Estefania Wollnys Auftritt, „Hauptsache vermarkten…“ Ein anderer Kommentator pflichtete dieser Meinung bei und kritisierte außerdem die Qualität der Performance an sich: „Erstmal schön die Kinder vermarkten und so gern ich die Familie mag, aber die Auftritte sind immer so langweilig, sie singt und steht da, wackelt ein bisschen, keine Show.“

Ebenso unbeeindruckt von Estefanias Talent als Schlagerstar war ein weiterer Follower: „Die Kids haben nichts auf der Bühne verloren, das geht gar nicht. Und schon blöd, wenn Playback und Stimme nicht gleich sind, das ist Verarsche.“ Ob die Wollny-Tochter ihre Fans in Zukunft doch noch von ihren Qualitäten als Sängerin überzeugen wird? In ihrem Beitrag kündigte die 21-Jährige nämlich bereits ihren nächsten Auftritt an: „Heute war ein kleiner Vorgeschmack auf mein Konzert, also wenn ihr Lust habt kauft euch gerne Tickets!“