Multimillionär Andreas Ellermann nicht mehr obdachlos: Blanco-Ex wird Hausbesetzer

Andreas Ellermann kündigt in seiner Instagram-Story große Neuigkeiten an. Er sei bald „nicht mehr obdachlos“, so der Multimillionär und Ex von Patricia Blanco.

Hamburg – Andreas Ellermann (58) zieht nach seiner Trennung von Patricia Blanco (52) offenbar in eine neue Wohnung. Das deutete der Multimillionär in einer Instagram-Story an. In dem kurzen Clip kündigt Ellermann mit Bier in der Hand „eine Überraschung“ für den nächsten Tag an.

Er sei nun „nicht mehr obdachlos“, so Ellermann lachend. „Ich habe etwas gefunden, ich bin nicht mehr obdachlos.“ Die „Bild“-Zeitung berichtete Ende Mai, dass der Moderator und Immobilieninvestor nach der Trennung von seiner Verlobten in ein Hotel gezogen war, während sie noch in seiner 1,5-Millionen-Villa am Stadtrand von Hamburg wohnt.

Blanco-Ex kündigt Überraschung an: „Ellermann, der Hausbesetzer“

Er ziehe nun in die Hafenstraße in Hamburg und werde dort Häuser besetzen, fügt er hinzu. „Ellermann, der Hausbesetzer.“ Die Hamburger Hafenstraße gilt seit Anfang der 1980er Jahre als Symbol der Hausbesetzer-Szene, jahrelang gab es dort immer wieder Eskalationen und Festnahmen, es herrschten fast bürgerkriegsähnliche Zustände. 1995 beruhigte sich die Situation auf der Straße zwischen dem St. Pauli Fischmarkt und den Landungsbrücken, die Stadt verkaufte die Häuser an eine von den Anwohnern gegründete Genossenschaft. Ob eines dieser Häuser jetzt zum Immobilienportfolio Ellermanns gehört?

Ein Bierchen zur Feier des Tages: Andreas Ellermann hat nun endlich eine neue Bleibe gefunden © Instagram/andreasellermann

Apropos Andreas Ellermann: Von ihm bekam Nadja Abd el Farrag nicht nur eine Wohnung, sondern auch einen Job – doch am ersten Arbeitstag ließ Naddel ihn direkt hängen. Verwendete Quellen: Instagram, Bild.de