Hausfriedensbruch und Tierentführung: „Goodbye Deutschland“-Stars Lisha und Lou prahlen mit Gesetzesbrüchen

Von: Diane Kofer

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Lisha und Lou bekamen mit, dass ein Mann seine Hunde quält. Das Paar handelt sofort und befreit die Tiere. Vor Gesetzesbrüchen machen sie dabei keinen Halt.

Mallorca – Lisha (37) und Lou (34) nehmen bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Wenn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer etwas stört, bekommt ihr Gegenüber das auch zu hören. Wenn es um das Wohl von Tieren geht, greifen die beiden aber nicht zu Worten, sondern lassen auch Taten folgen. Schwere Straftaten halten Lisha und Lou nicht von einer Tierrettungs-Aktion auf Mallorca ab.

„War uns scheißegal“: Lisha und Lou begehen Hausfriedensbruch und entführen einen Hund

Durch Zusendungen ihrer Fans erfahren die ehemaligen „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer von einem deutschen Auswanderer-Paar, das seine Hunde quält. Ein Tier sei sogar mit einem Stein um den Hals ertränkt worden. Für Lisha, die nach einer Lungenentzündung mit einer heftigen Gewichtsabnahme zu kämpfen hatte, ist klar: Den Hunden muss geholfen werden. Kurzerhand fasst sie mit Lou und TV-Kollegin Nadescha Leitze einen Entschluss: Sie übergehen die Polizei und retten die Tiere in Not einfach selbst.

Aus Angst davor, der Besitzer könnte einen weiteren Hund in seinem Pool ertränken, fahren die drei zu seiner Villa. „Wir sind reingegangen. Das ist eine Straftat. Aber das war uns scheißegal“, berichtet Lisha der Mallorca Zeitung. Das Risiko wegen Hausfriedensbruch und Tierentführung zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist den Fernsehstars in dem Moment völlig egal. Das Wohl der Tiere überwiegt. „Die Hunde hatten Wunden überall, die hatten Ekzeme, die hatten keinen Schatten, die hatten nicht einmal was zu trinken“, erzählt Lisha von den schockierenden Szenen in der Mallorca-Finca.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders.

Straftaten zur Tierrettung: Lisha und Lou prahlen im Netz mit Gesetzesbrüchen

Aus den Gesetzesbrüchen machen Lisha und Lou aber nicht etwa ein Geheimnis – ganz im Gegenteil. Auf Instagram können ihre Fans sogar mit auf das Gelände kommen und dem Paar und Nadescha dabei zusahen, wie sie die Tiere entführen. Weil Lou als Kameramann nicht auf den Videos zu sehen ist, vermuten viele Fans, er sei gar nicht mit auf dem Gelände dabei. Im Netz stellt seine Partnerin daraufhin klar: „So – Lou HINTER dem Zaun – filmt mich und Nadescha beim Hunde rausholen.“

Zusammen mit ihrer „Goodbye Deutschland“-Kollegin Nadescha Leitze retten Lisha und Lou Hunde vor einem Tierquäler. Dabei begehen sie aber mehrer Straftaten. © Screenshot: Goodbye Deutschland/ Vox; Instagram/ lishaundlou (Fotomontage)

Bevor sie eigenmächtig zur Villa fahren und im Netz mit den Straftaten prahlen, nehmen Lisha und Lou sogar Kontakt mit dem Besitzer auf und stellen ihn zur Rede. Den Mord an einem seiner Hunde streitet dieser aber angeblich ab. Er behauptet stattdessen, den Hund ausgesetzt zu haben. „Wie krank ist es denn, zu behaupten, der Hund sei hochgradig aggressiv, ihn aber dann auszusetzen?“ Zuletzt sorgte bereits an anderer Fall der Tierquälerei für viel Empörung: Prinz Marcus (56) quälte eine Schildkröte – sein Adoptivvater Frédéric Prinz von Anhalt (80) forderte sogar eine Haftstrafe. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung