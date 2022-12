Hautenger Rock und BH-Blitzer: Beatrice Egli begeistert Fans mit festlichen Outfit

Die „Beatrice Egli Show“ war ein voller Erfolg und die Schlagersängerin postet nun dazu ein Video auf Instagram. Doch ihre Fans achten vor allem auf ihr besonderes Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Die „Beatrice Egli Show“ war ein voller Erfolg und die Schlagersängerin postet nun dazu ein Video auf Instagram. Doch ihre Fans achten vor allem auf ihr besonderes Outfit.

Schlagersängerin Beatrice Egli (34) zeigt sich in einem ganz besonderen Look. Die Schweizer Moderatorin lud auf Instagram ein neues Video hoch, auf dem sie von ihrer „Beatrice Egli Show“ am 26. November schwärmt: „Was für ein musikalischer Abend, die Beatrice Egli Show.“ Doch ihre Fans haben nur Augen für das festliche Outfit der 34-Jährigen.

Die Instagram Follower sind vor allem begeistert von Eglis Look im Video. Die Sängerin trägt einen hautengen Rock, der mit festlichen silbernen Streifen überzogen ist. Der schicke Rock hat einen breiten Bund und betont die schlanke Taille der 34-Jährigen. Dazu kombiniert sie eine weiße Bluse mit langen Ärmeln. Doch ihr Oberteil ist vorne komplett offen. Darunter ist der schwarze BH der Sängerin deutlich zu sehen. Die Fans lieben ihr neues Video, so kommentiert jemand darunter: „Schönes Outfit. Du siehst mega toll aus!“ und ein anderer Fan schreibt: „Einfach nur wunderschön und total bezaubernd“.

So denken die Fans über die letzte „Beatrice Egli Show“

Mit einem sympathischen Lächeln erklärt die Sängerin in dem Video: „Es war wirklich ein Highlight nach dem anderen! Und ihr wollt die Songs jetzt weiterhin hören? Kein Problem! Ich habe jetzt die Playlist für euch vorbereitet zur Beatrice Egli Show.“ Ihre Fans lassen sich gerne dazu anleiten den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen, so schreibt jemand in die Kommentare: „Die Show war super. Mein Highlight war dein Auftritt mit ‚volles Risiko‘!“ Und auch ein anderer Fan erinnert sich gerne an die Show zurück: „Mein Highlight war volles Risiko. Die Sendung war so schön und einzigartig“.