Ein Abend, der ans Herz geht

Von: Maria Zsolnay

In die VIP-Boxen ihres HB-Wiesn-Zelts kommen die Großkopferten, die Wichtigen, die, die gesellschaftlich und wirtschaftlich am großen Rad drehen. Kein Grund für Günter und Margot Steinberg abzuheben – ganz im Gegenteil, die Wirtefamilie ist immer auf dem Boden geblieben, herzlich und bescheiden. Nur eines wollen sie nicht zulassen: dass es Kinder in dieser Stadt gibt, die vernachlässigt werden, die jeden Cent umdrehen müssen, keinen Platz zum Lernen und Spielen haben.

Sie gründeten 2010 kurzerhand ihre Stiftung s’Münchner Herz, die mittlerweile in vier sozial schwachen Stadtteilen Anlaufstellen hat. Dort gibt’s Hausaufgabenbetreuung, Beratung bei Finanz- und Behördenproblemen, Kurse, Kaffee und Kontakte.

„Auch wenn wir den Grundstock mit unserem Vermögen bilden, brauchen wir doch dringend Spenden“, sagt Tochter Silja Steinberg, die Chefin im Unternehmen. Ihre Idee war es auch, die einst aufwendige Spendengala im Prinzregententheater in ein elegantes Fest im hauseigenen Saal zu verwandeln.

Und so rauschten am Donnerstagabend Damen in langen Abendkleidern durch den rustikalen Hofbräukeller in den ersten Stock, die Männer meist weniger elegant, bis auf wenige Ausnahmen wie Schauspieler Jonathan Beck, der sich mit einer gepunkteten Fliege richtig fesch gemacht hat.

Ohne Krawatte mag’s auch Oberbürgermeister Dieter Reiter, dafür ist er ganz schlank geworden: „Ich habe neun Kilo abgenommen. Wenn mir meine Lederhose nicht mehr passt, weiß ich, es ist Zeit.“ Seine Methode? „Intervallfasten, also 16 zu acht. Das Abendessen fällt damit einfach aus.“

Reiter lobt die Steinbergs. „Ihre Stiftung hat einen Vorteil: Sie sammeln nicht nur Geld, sondern sie tun etwas damit, vor Ort in unserer Stadt, die Hilfe brauchen.“ Und weiter: „Diese Stadt würde anders aussehen, wenn es so ein ehrenamtliches Engagement nicht gäbe.“

Eine der großzügigsten Spenderinnen an diesem Abend ist Unternehmerin Ewa Schnitzenbaumer, die gleich einen ganzen Tisch bucht, an dem sie Freunde wie Robert und Nicky Hübner oder auch Winkler-Witwe Daniela (siehe Kasten) bat.

Eine Unterstützerin der ersten Stunde ist auch Carolin Reiber, enge Freundin und sogar Nachbarin der Steinbergs. Sie nahm am Ehrentisch Platz, wie auch Innenminister ­Joachim Herrmann, der sich trotz eines vollen Terminkalenders den Abend an der Seite seiner Frau freischaufelte. Beiden lachten herzhaft über Kabarettist und Pianist Martin Schmitt. Der Höhepunkt des Abends aber kam am Schluss: Julia von Miller, die Ur-Enkelin von Bavaria-Gießer Ferdinand von Miller, begeisterte mit ihrer Boogie-Woogie-Gesangs-Einlage. Sie sprang für die kurzfristig erkrankte Opernsängerin Felicitas Fuchs ein.

Ebenfalls dabei: die bezaubernde Münchner Schauspielerin Leonie Brill, die zurzeit in der Serie Gute Freunde zu sehen ist, Käfer-Witwe Uschi Ackermann, KI-Experte Professor Thomas Köhler, Pfandleiher Thomas Käfer, PR-Lady Simone Petrov, Sängerin Sarah Laux, Hilde Sempert ­(Narrhalla), Casting-Lady Inga ­Pudenz, der Anwalt Dr. Harald Mosler, der die Stiftung durch die juristischen Fahrwasser leitet.

