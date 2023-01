GNTM-Model Theresia Fischer darf nach zweifacher Beinverlängerung keine High-Heels tragen

Teilen

High-Heels gibts für Theresia Fischer nur noch in der Badewanne. © Instagram/Theresia Fischer

Theresia Fischer hat pünktlich zum Jahreswechsel auf ihrem Instagram-Profil ein feierliches Foto gepostet. Doch die High Heels trägt sie leider vorerst nur fürs Bild.

Einen Neujahrsgruß der besonderen Art hat sich Theresia Fischer (30) überlegt. Um ihren Fans einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr zu wünschen, legte sie sich in die heimische Badewanne. In einem Netzbody und mit schillernden Plateau-Sandalen an den Füßen aalt sich das Model in Luftschlangen. Als Dekoration dienen Badeenten und Champagnerflaschen.

Warum sie sich so zeigt, erklärte die einstige GNTM-Teilnehmerin auch. „New Year’s Hack: High Heels trage ich ab sofort nur noch in der Badewanne, denn bis die Beinchen wieder drauf laufen können, trainiere ich dieses Jahr umso mehr“, schrieb die Blondine. Im Frühjahr 2022 hatte sie sich Theresia Fischer schon einer zweiten kosmetischen Operation zur Beinverlängerung unterzogen. Deshalb lassen sich auf ihrem Silvesterbild auch noch OP-Narben und ein stützendes Metallgestell erkennen.

Was sich Theresia Fischer für 2023 wünscht

Die GNTM-Bekanntheit lud ihre Follower außerdem dazu ein, ihre Wünsche für das kommende Jahr in die Kommentare zu schreiben. Sie selber strebe „Zufriedenheit“ an. Während sie ihren Fans also ein „wundervolles neues Jahr voller Liebe, Frohsinn, Gesundheit und Lebensfreude“ wünschte, nahmen diese den Gruß ganz unterschiedlich auf. Viele User erwiderten, dass auch sie Theresia Gesundheit und ein schönes neues Jahr wünschten. Aber es gab wegen der umstrittenen Schönheitsoperation auch Kritik wie: „Was muss passieren, dass man sich völlig gesunde Beine verlängern lässt?“