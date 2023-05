Heftige Kritik für Günther Jauch wegen neuer Lidl-Werbung: Darum findet er Plastikflaschen gut

Teilen

Günther Jauch ist das Werbegesicht einer neuen Lidl-Kampagne. Die beworbenen Einwegplastikflaschen sorgen allerdings für eine Menge Kritik von Experten.

Osnabrück – Diesen Job hat sich „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch (66) wohl anders vorgestellt. Für den Discounter-Riesen Lidl bewirbt der Fernsehmoderator aktuell eine Öko-Plastikflasche. „Lidl sagt, das ist eine der ökologischsten Flaschen, ausgerechnet die hier – eine Einwegplastikflasche“, sagt Jauch in einem Werbeclip. Auf Social Media und von Fachleuten wird das Produkt jedoch heiß diskutiert – der Vorwurf des Greenwashings steht im Raum. Auch Jauch sieht sich der Kritik ausgesetzt.

„Nach Einschätzung des Umwelt- und Verbraucherverbandes werden dabei allerdings ‚Äpfel mit Birnen‘ verglichen“, kommentierte etwa die Deutsche Umwelthilfe den Clip in einer Pressemitteilung. Demnach soll die Lidl-Werbung auf einer Ökobilanzstudie basieren, die beim Ifeu-Institut in Auftrag gegeben wurde. Das Problem der Studie: Lidl soll sein Einwegplastik-System nicht mit einem spezifischen Mehrwegplastik-Anbieter vergleichen haben, sondern mit dem kompletten Marktdurchschnitt.

