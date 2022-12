„Peinlich“: Heidi Klum posiert erneut mit Elevator Boys – Fans sticheln

Topmodel Heidi Klum postet neues Video mit den „Elevator Boys“ und erntet Spott - Fans empfinden Fremdscham und halten die 49-Jährige für peinlich.

Los Angeles – Heidi Klum (49) zeigt sich via Social Media wieder mit den „Elevator Boys“ und erntet Kritik und Spott in den Kommentaren. Das hatten wir doch schon einmal – bereits Anfang des Jahres sorgte das Topmodel mit einem Videoclip einer nächtlichen Pool-Session mit den fünf Influencer-Boys für Aufsehen. Noch lange kein Grund, damit aufzuhören, findet Heidi und schmückt ihr TikTok-Profil nun mit einem neuen Clip, der die Kommentarspalte zum Glühen bringt.

In dem Video zeigt sich die 49-Jährige im knappen Leo-Body und Netzstrumpfhose. Vor der Brust ist der Body mit einer XXL-Schleife ausgestattet, die Heidi wie ein Geschenk aussehen lässt. Passend dazu ist Heidi umringt von den „Elevator Boys“ und tanzt aufreizend zu „All I Want For Christmas Is You“. Die Fans nehmen in den Kommentaren kein Blatt vor den Mund und können sich vor allem mit dem Altersunterschied zwischen dem Topmodel und den Jungs so gar nicht anfreunden: „Das ist so peinlich“.

„Das ist mir ne Nummer zu viel“: Fans finden Heidi Klum peinlich

Tatsächlich empfinden einige Nutzer beim Anblick des Videos Fremdscham und finden Heidi einfach „peinlich“ und „nervig“. „Wie heißt das Wort, das mit un anfängt und mit angenehm aufhört?“, lautet das knallharte Urteil eines Nutzers und ein weiterer drückt es in den Worten der GNTM-Chefjurorin aus: „Leider habe ich für dich heute kein Foto“. Einige Fans scheinen genug gesehen zu haben und schreiben „Das ist mir irgendwie ne Nummer zu viel“ oder haben nach dem Anblick das Verlangen gar zu härteren Maßnahmen zu greifen: „Ich lösch TikTok“.

Und doch schaffen es einige Fans an den negativen Kommentaren vorbei und spekulieren stattdessen, wo das gemeinsame Video wohl aufgenommen wurde. Und da sind sich die Kenner schnell einig: Für die „Elevator Boys“ hat Heidi ein Foto parat. Die Fans sind überzeugt, dass die Boys bei der nächsten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) , die gerade gedreht wird, zu sehen sein werden und das Video bei den aktuellen Dreharbeiten entstanden ist. Das wurde aber auch schon bei der letzten Staffel gemunkelt und da hat Heidi die Fans an der Nase herumgeführt. Wer weiß, vielleicht bewahrheiten sich die Spekulationen ja diesmal. Die neue Staffel startet Anfang des Jahres.