Mit Tom und Lenis Vater Flavio Briatore: Heidi Klum postet seltenes Familienfoto

Mit Tom und Lenis Vater Flavio Briatore: Heidi Klum postet seltenes Familienfoto © instagram: heidiklum

Auf Instagram überrascht Heidi Klum mit einem besonderen Schnappschuss: Beim Formel-1-Rennen feierte sie ein Wiedersehen mit ihrem Ex Flavio Briatore.

Am Sonntag fand das Formel-1-Rennen in Monaco statt. Unter den Besuchern waren auch Heidi Klum (48) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (32). Ihre Instagram-Follower versorgte die „GNTM“-Chefin mit jeder Menge Eindrücken von dem Sportevent. Neben Fotos und Videos von der Rennstrecke teilte Heidi auch ein ganz besonderes Foto. Dabei handelte es sich um ein Selfie des Paares zusammen mit Heidis Ex-Partner Flavio Briatore (72) und dessen Frau Elisabetta Gregoraci (42). Alle vier strahlen in die Kamera und scheinen sich blendend miteinander zu verstehen. Heidi betitelte den Schnappschuss lediglich mit den Worten. „Formel 1, Grand Prix De Monaco 2022.“

Ein weiteres Foto zeigt sogar, wie sie Elisabetta einen dicken Schmatze auf die Wange drückt. Mit dem italienischen Model ist Flavio Briatore seit 2008 verheiratet. Der Ex-Formel-1-Boss ist der Vater von Heidis ältester Tochter Leni (18). Noch während der Schwangerschaft hatte sich die blonde Schönheit damals von ihrem Ex getrennt. Insgesamt waren die beiden nur wenige Monate zusammen. Später adoptierte Heidis neuer Partner Seal (59) Leni und übernahm die Vaterrolle für sie.

Heidi Klum: Auch Naomi Campbell war Teil der Reunion

Trotz allem haben Heidi Klum und Flavio Briatore ein gutes Verhältnis zueinander bewahrt – die geposteten Fotos sind Beweis genug dafür. Tatsächlich trafen die Ex-Turteltauben in Monaco eine weitere alte Bekannte – niemand geringeres als Supermodel Naomi Campbell (52). Auch mit ihr war Briatore einst liiert. Das Paar führte eine turbulente On-Off-Beziehung und die Fashion-Ikone tätowierte sich sogar Briatores Namen auf den Oberarm.

Diese Zeiten liegen aber längst in der Vergangenheit. Auf einem weiteren Foto posiert der Sportmanager Seite an Seite mit seiner Frau und seinen beiden Ex-Freundinnen. Naomi Campbell hat die Arme um Heidi und Elisabetta geschlungen und alle Beteiligten strahlen um die Wette. Mit einem Herz-Emoji macht Heidi klar, wie sehr sie die Menschen an ihrer Seite schätzt und dass längst kein böses Blut mehr herrscht. Wie schön, dass die TV-Beauty eine derart harmonische Reunion feiern konnte!