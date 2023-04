GNTM-Chefin Heidi Klum erntet für Aprilscherz heftige Kritik

Das kam nicht gut an

+ © Instagram / Imago Images Am 1. April schockierte Heidi Klum ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit einem gestellten Foto. Der Witz kam nicht bei allen gut an. © Instagram / Imago Images

Am 1. April schockierte Heidi Klum ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit einem gestellten Foto. Der Witz kam nicht bei allen gut an.

Los Angeles – April, April! Jedes Jahr zum Frühlingsanfang versuchen Menschen weltweit, ihre Liebsten mit mal mehr und mal weniger harmlosen Scherzen aufs Glatteis zu führen. Traditionell drucken sogar einige renommierte Publikationen Zeitungsenten und in den sozialen Netzwerken versuchen Stars und Sternchen, ihre Fans hinters Licht zu führen. Auch Modeikone Heidi Klum (49) ist bekanntermaßen für fast jeden Scherz zu haben. Ihr April-Gag ging dieses Jahr aber teilweise nach hinten los.

Auf Instagram hatte Heidis „America’s Got Talent“-Kollege Howie Mandel (67) ein Foto gepostet, dass unter Klum-Fans für ordentlich Aufregung sorgte. Auf dem Bild präsentiert die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin vermeintlich ihren wachsenden Babybauch. Auch Schauspielerin Sofia Vergara (50) ist auf der Aufnahme zu sehen, wie sie liebevoll die angebliche Babykugel küsst. Unter den Schnappschuss schrieb Mandel: „Herzlichen Glückwunsch. Als Heidi Klums Kollegen wussten Sofia Vergara und ich es als erste.“

Einige Instagram-User finden Heidi Klums Aprilscherz ziemlich verletzend

Während einige ahnungslose Fans dem Aprilscherz zunächst auf den Leim gingen, wusste der Großteil der Netzgemeinde sofort, dass Heidi Klum ihre Schwangerschaftsnews nicht ernst gemeint haben kann. In der Kommentarspalte sorgte der Gag sowohl für Beifall als auch für harsche Kritik. „Schwanger zu sein ist kein lustiger Aprilscherz. So viele Frauen leiden an Unfruchtbarkeit. Das ist unhöflich“, zitiert „t-online“ einen entrüsteten Follower.

Nicht alle Kommentatoren hatten jedoch Verständnis für die Aufregung über den Witz. Eine Frau schrieb beispielsweise: „Ich habe lange gekämpft, um schwanger zu werden. Ich habe es 13 Jahre lang versucht, ohne Erfolg. Aber ich bin nicht gekränkt deswegen. Denn wir müssen alle aufhören, bei jeder verdammten Sache überempfindlich zu sein. Lass die Leute tun, was sie tun wollen, und dein Leben wird friedlicher werden.“ Heidi Klum selbst hat sich zu ihrem polarisierenden Posting noch nicht geäußert.