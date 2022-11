Zugenommen: Heidi Klum passt nicht mehr in ihre Hose

Heidi Klum muss sich ein neues Date-Night-Outfit suchen. Wie die Showbiz-Schönheit auf Instagram verriet, passt ihre Lieblingshose nicht mehr.

Los Angeles – Heidi Klum (49) kennt zweifelsfrei die Schattenseiten des Modelalltags. Ein straffes Sportprogramm und eine strenge Diät, die um jeden Fall eingehalten werden muss. Denn wer vor den Kameras der Fotografen und auf den Laufstegen der berühmten Designer bestehen will, der darf eine bestimmte Kleidergröße meist nicht überschreiten. Glücklicherweise hat sich Heidi über die Jahre als weltbekanntes Supermodel etabliert und muss heute nicht mehr so sehr auf ihr Gewicht achten. Und wie die vierfache Mutter jetzt in den sozialen Netzwerken preisgab, zeigt sich das auch auf der Waage.

Eigentlich hatte Heidi Klum vor, zum gemeinsamen Konzertbesuch mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) ihr typisches Date-Night-Outfit anzuziehen. Die Combo bestehend aus einer schwarzen Hose sowie passendem Body und Blazer mit durchsichtigen Spitzeneinsätzen ist genau die richtige Mischung aus elegant und sexy — perfekt also für einen romantischen Abend mit ihrem Liebsten. Doch kurz vor der Abfahrt musste der einstige „Victoria’s Secret“-Engel jetzt feststellen, dass die Hose einfach nicht mehr zugehen will.

Als sie sich für das Konzert von Elton John anzieht, unterläuft Heidi Klum ein kleiner Fashion-Fauxpas. Denn ihre Hose ist zu klein. Doch das Problem löst sie auf eine besonders clevere Weise. © Screenshot/Instagram/heidiklum; IMAGO/ZUMA Wire (Fotomontage)

Heidi Klum macht sich nichts aus ihrer Gewichtszunahme und löst ihr Fashion-Problem gekonnt

„Sie haben noch gepasst, als ich sie das letzte Mal anprobiert habe“, behauptet Heidi Klum in einer Instagram-Story über ihr Lieblingspaar Hosen. Doch es gibt keinen Zweifel: Der Reißverschluss des Kleidungsstückes geht einfach nicht zu. Für die einfallsreiche Entertainerin ist das allerdings kein Problem. Kurzerhand lässt Heidi sich von einem Mitglied ihres Styling-Teams einfach eine längere Schlaufe sowie einen Knopf an die Enden des Reißverschlusses nähen und präsentiert diesen daraufhin als eine Art Cutout. Ihren Fans zeigt die „Germany’s Next Topmodel“-Macherin das Ergebnis mit einem verschmitzten Lächeln in einer Story.

Im Gegensatz zum anhaltenden Schönheitswahn ist Heidi Klums lockere Reaktion auf ihre Gewichtszunahme sicherlich eine erfrischende Abwechslung für viele Social-Media-User. Denn dass sie jetzt ein paar Kilos mehr auf die Waage bringt, scheint die jung gebliebene Wahl-Amerikanerin absolut nicht zu stören. Ganz im Gegenteil: Das kleine Mode-Problem nutzte Heidi ganz einfach, um ihren Followern schnell noch eine Problemlösung für zu klein gewordene Hosen mitzugeben.