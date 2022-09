Heidi Klum macht sich Sorgen: Leni Klum ging nicht an ihr Handy

Der College-Start von Tochter Leni Klum bereitet Heidi Klum große Sorgen. Für die Uni ist das Model von Los Angeles quer durch die USA nach New York umgezogen. (Fotomontage) © Instagram/Heidi Klum

Für ihr Studium ist Nachwuchsmodel Leni Klum nach New York gezogen und hat ihre Familie hinter sich gelassen. Mama Heidi Klum zeigt sich schwer besorgt.

Sie ist Heidi Klums (49) ganzer Stolz: Tochter Leni (18) hat sich genau wie ihre berühmte Mutter dazu entschieden, eine Modelkarriere einzuschlagen. Mittlerweile lief sie bereits für renommierte Labels wie Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Doch die Kalifornierin will auch ihre akademische Weiterbildung nicht vernachlässigen und hat sich nach dem Highschool-Abschluss für ein Innenarchitekturstudium eingeschrieben. Für die Uni ist Leni vor wenigen Tagen von Los Angeles nach New York gezogen.

Keine leichte Zeit für Heidi Klum! Dass ihr ältestes Kind nun auf der anderen Seite des Landes wohnt, bereitet der „Germany’s Next Topmodel“-Chefin ziemliche Sorgen. Denn wie wird Leni ohne ihre Mama in einer fremden Stadt zurechtkommen? „Es ist verrückt, heute hatte sie ihren ersten Tag am College. Dieses Wochenende ist sie umgezogen und ich habe sie angerufen. Normalerweise nimmt sie ab, aber dann höre ich drei, vier Stunden lang nichts mehr. Und schon geht mir durch den Kopf ‚Wo ist sie? Was macht sie gerade? Warum geht sie nicht ran?‘“, gestand Heidi in der „Late Late Show“ von James Corden (44).

Aus Sorge um Leni: Heidi Klum kündigt Telefonterror an

Der Löwenmama fällt es sichtlich schwer, ihre Tochter ziehen zu lassen. „Zuerst haben sie ein Auto und sind damit unterwegs, und das ist hart. Dann ziehen sie ans andere Ende des Landes und das ist noch schwerer“, enthüllte sie. Weil sich Heidi so große Sorgen um Leni macht, rufe sie „alle zwei Stunden“ bei ihr an. Außerdem will sich das Model wichtige Notfallkontakte besorgen. „Jetzt möchte ich die Nummer der Mitbewohnerin, damit ich die Mitbewohnerin nerven kann, wenn sie nicht abhebt. Und dann werde ich mir die Nummer der Nachbarn besorgen“, scherzte Heidi.

Auch in einem kürzlichen Instagram-Post hatte sich die blonde Schönheit wehmütig darüber gezeigt, dass ihre Tochter so schnell erwachsen geworden ist. „Heute ist dein großer Umzug, um aufs College zu gehen“, schrieb Heidi neben ein Foto, das sie als Victoria‘s Secret-Engel auf dem Laufsteg zeigt. „Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses Foto aufgenommen wurde, als ich im vierten Monat schwanger mit dir war.“