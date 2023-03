„Trägt ihr Halloween-Kostüm“: Federlook von Heidi Klum sorgt für Spott

Den richtigen Look sollte ein Topmodel wie Heidi Klum (49) eigentlich beherrschen. Bei Elton Johns Oscar-Party sorgte das Supermodel mit ihrem Outfit nun jedoch für Furore.

Als Topmodel soll man nicht nur perfekt aussehen, sondern auch besonders. GNTM-Chefin Heidi Klum hat es damit jetzt wohl aber etwas übertrieben. Auf der legendären Viewing-Party von Elton John anlässlich der Oscar-Verleihung am Sonntag trug sie ein knallgelbes Outfit von Georges Hobeika – und zwar im Federlook! Teil des Looks war auch ein gelber Rock, den Klum mit einer langen Schleppe hinter sich herzog. Sogar Heidis Beine konnte man durch den Rock sehen. Mit dabei hatte sie Ehemann Tom Kaulitz (33), der sich brav einen Anzug angezogen hatte.

Mit dem extravaganten Outfit dürfte es Heidi dieses Mal aber wohl etwas übertrieben haben. Zwar ist das Topmodel für seine gewagte Kleiderwahl bekannt. So sorgt Heidi auf ihren eigenen Halloween-Parties mit ihren verrückten Kostümen immer wieder für begeisterte Reaktionen. Jetzt provozierte Heidis Abendgarderobe jedoch für etliche spöttische Kommentare in den sozialen Medien. Auf Instagram konnte man die Reaktionen der zehn Millionen Follower dabei zwar nicht verfolgen. Das Topmodel hat die Kommentarfunktion nämlich bereits vor einiger Zeit deaktiviert. Auf Twitter fiel die Kritik dafür aber umso vernichtender aus!

„Bibo ist tot“ – vernichtende Kommentare in den sozialen Netzwerken

Dort schrieb ein Nutzer beispielsweise „Bibo ist tot.“ Bibo ist der freundliche und leicht überdrehte gelbe Vogel aus der Sesamstraße. Der Feder-Look von Heidi erinnerte diesen Nutzer wohl an den Vogel aus der beliebten Kindersendung. Nicht gerade schmeichelhaft! Ein anderer Nutzer findet sogar: „Die Frau hat einfach keinen Geschmack. Sorry, not sorry“. Ganz schön mutig, einem Topmodel einfach den Geschmack in Kleidungsfragen abzusprechen! In Anspielung auf Heidis legendäre Halloween-Parties hat ein anderer Nutzer noch eine andere Theorie: „Heidi hat ihre Termine durcheinandergebracht. Sie trägt ihr Halloween Bibo-Outfit“.

Die Nutzer sind sich offenbar einig: Heidi sieht zum Gruseln aus! Ehemann Tom wirkt dagegen fast schon zu normal, um wahr zu sein: In seinem dunkelblauen Anzug mit seinem schwarzen Hemd hat er an diesem Abend mit der Wahl einer dezenten Abendgarderobe wohl alles richtig gemacht. Aber Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie sich aus all dem wahrscheinlich nichts machen würde. Denn die Powerfrau war wahrscheinlich einfach nur froh, einen glamourösen Abend mit ihrem Tom zu verbringen – ganz egal, ob gelb oder nicht!